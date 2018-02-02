操控利率基準 德意志銀行被美罰20億元

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國商品期貨交易委員會表示，他們已對德國最大銀行德意志銀行處以7000萬美元（約新台幣20億元）罰款，因為德意志銀行試圖操控利率基準。



法新社報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）昨晚聲明表示，已經下令德意志銀行（Deutsche Bank）繳納7000萬美元罰款。



因為他們發現德意志銀行子公司德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities）「製作假報告，並透過多名交易員試圖操縱美元ISDAFIX基準指數（USD ISDAFIX）」。



ISDAFIX是利率衍生工具和其他金融工具的全球基準。



美國商品期貨交易委員會表示，德意志銀行在2007年1月至2012年5月間試圖操控利率，且這些交易員「瞭解他們的行為非法」。



美國商品期貨交易委員會執法總監麥唐納（James McDonald）表示：「我們的市場沒有操控利率的空間。」



德意志銀行今天聲明表示，銀行去年淨虧損達到5億1200萬歐元（約新台幣186億元），比2016年淨虧損14億歐元少。



且德意志銀行稍早聲稱，美國總統川普（Donald Trump）在國內堆動的稅務改革讓銀行於2017年處於虧損。



德意志銀行今天開盤股價重挫逾5%，價格來到約14歐元，德國股市DAX指數也下跌約0.5%。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1070202