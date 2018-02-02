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美超越陸 對亞洲市場構成更大風險

發稿時間：2018/02/02 19:19

最新更新：2018/02/02 19:19

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（中央社東京2日綜合外電報導）亞洲經濟體與中國大陸的關係或許日益緊密，但由於北京當局努力阻止以空前速度攀升的中國債務，並取得進展，亞洲市場目前面臨的風險，更可能來自美國。

彭博報導，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc.）中國研究部主管張之明指出，美國利率和美元匯價急升，目前對亞洲新興市場構成的危險，大過中國帶來的風險。

這是因為美元依舊是全球金融體系的主導貨幣，加上亞洲借貸者的境外發售債券規模創新高，只會增加美元對亞洲的重要性。

張之明受訪時表示：「中國經濟雖然牽動亞洲各國，但從外匯和融資成本的角度來看，亞洲國家與美元的關係更密切，從美元債券發售規模持續躍增即可為證。…近幾年這份連繫甚至更加緊密。」

亞洲的美元債市規模預期將在未來1、2年內達到1兆美元（約新台幣29.3兆元），儘管亞洲投資人所占持有比重的確越來越大，但借貸成本依舊由美國動向主導。

張之明指出，債券訂價仍然根據相較於美國公債的溢價，而非相較於人民幣借貸成本的溢價。「到頭來若美元升值，便需要用更多錢還債。」

近期美國公債殖利率躍升，牽動亞洲美元債券殖利率上揚。不過由於同時美元走貶，新興市場至今尚未感受融資壓力。

然而一旦美元翻升，財務槓桿越來越高的亞洲經濟體，便可能遭遇壓力測試。

張之明說：「如果情勢明顯改變，槓桿程度就有關係，而亞洲的財務槓桿已升高。若（美國）利率和美元匯價加速上漲，情勢可能快速改變，帶來的衝擊也可能強烈。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070202

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