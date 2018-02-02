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上銀上半年業績看佳 續在海外規劃擴產

發稿時間：2018/02/02 19:39

最新更新：2018/02/02 20:37

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上銀董事長卓永財預期，上半年業績優於去年同期和去年下半年，集團持續在台灣和海外規劃擴產。中央社記者鍾榮峰攝　107年2月2日上銀董事長卓永財預期，上半年業績優於去年同期和去年下半年，集團持續在台灣和海外規劃擴產。中央社記者鍾榮峰攝　107年2月2日

（中央社記者鍾榮峰台中2日電）上銀董事長卓永財表示，今年仍有缺料狀況，預期上半年業績優於去年同期和去年下半年，旗下大銀微系統預計第4季上興櫃，集團持續在台灣和海外規劃擴產。

上銀今天晚間在台中舉辦尾牙活動，活動前卓永財接受媒體採訪。

展望今年整體景氣，卓永財表示，今年若從日本角度來看，半導體、有機發光二極體（OLED）、手機和工具機景氣很熱，汽車產業也不錯。

從集團角度來看，卓永財指出今年集團光電事業維持技術升級；在陸聯精密，今年業績目標要轉虧為盈，他會直接參與管理。陸聯精密也持續與英國Matrix合作。

在大銀微系統，去年業績年增42%，卓永財透露，今年下半年規劃大銀微系統公開發行IPO，預計第4季上興櫃。

在經營客戶，卓永財指出，下週是上銀集團的半導體週，大約有5到6家半導體大廠會來上銀洽商。

觀察缺料狀況，卓永財預估，今年滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人都會持續缺料，部分特殊產品交期要一年。

展望今年上半年集團營運表現，卓永財預期，整體看來不錯，上半年業績會比去年同期佳，也會比去年下半年佳。

因應集團永續發展，卓永財表示，會陸續在海外投資布局，其中在台灣，精科二期廠房投產，嘉義大埔美一期投產和二期興建計畫。

在海外，中國大陸二期、日本、韓國、義大利都在積極布建。卓永財指出，會在日本神戶或其他地點擇地設廠，需要用地約7800坪，預計設立研發中心、倉庫、以及滾珠螺桿生產線，因應當地日本客戶需求，最快第3季可望確定。

此外卓永財透露，在日本可能會有進一步的購併案，併購對象與同業有關，希望今年底前敲定。

在韓國，上銀持續考察當地外國人投資園區，卓永財今年一月也親自前往考察，上銀規劃在當地需求用地約1萬坪，考量建置滾珠螺桿等生產線、線軌和後段加工、倉庫等，預計今年第3季可明朗。

談到調薪，卓永財表示，上銀今年一月已有調薪，去年一整年陸續調薪。

上銀今天尾牙活動，席開636桌，場面浩大，預計有6000多人歡聚一堂。上銀集團準備3000多個現金獎，總獎值高達新台幣500多萬元。其中最高現金獎20萬元，可抽7名幸運兒。另外年資滿20年員工可取得一兩金牌，年資滿30年員工可獲二兩金牌。

上銀自結今年一月合併營收新台幣22.55億元，較去年同期12.68億元大增77.76%，續創歷史單月新高，上銀已經連續11個月創單月新高。

上銀指出，景氣持續暢旺，產能逐漸提升，且去年一月適逢農曆春節假期，工作天數較少，因此營收大幅年增。（編輯：趙蔚蘭）1070202

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