台股封關在即 投信：盤勢處多頭格局

（中央社記者田裕斌台北2日電）台股即將在12日封關，封關前僅剩6個交易日，投信表示，雖然盤勢因年關將近出現獲利調節賣壓，但目前景氣基本面和資金面表現正向，整體仍處在多頭格局。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段市場對於美元指數走勢可能帶來的潛在影響，並未太過在意，關注焦點仍多在企業本業表現上面，顯示出市場信心仍相對為強。



就資金動能而言，廖哲宏認為，今年以來外資累積買超金額快速累積至新台幣770億元以上，成為推升台股這波行情的重要助力。以目前大環境來看，資金面仍然充沛，投資人不用太過擔心。



此外，目前國際經濟表現良好，美元走勢仍有利資金走向，由於外資持續買超，在此趨勢下，台股除了面臨短期波段漲幅較大的調整壓力外，並無明顯利空，預料行情仍將呈現振盪走高的格局。



日盛上選基金經理人陳奕豪表示，整體全球景氣緩步走升，資金流向動態是未來走勢關鍵，2018年來看通膨緩步往上，但不至於出現泡沫急升，升息步伐不致過快，資金不至於出現快速收縮的現象，所以今年不易見到指數大漲或太大回檔的疑慮；農曆年前需要觀察產業需求面是否出現空窗期，漲價題材能否延續至年後，端看年前積極備貨態勢。



廖哲宏認為，時序上雖然年關將近，但由於外資買盤尚未退潮，加上基本面、資金面和信心面都有利支撐盤勢，預期在資金快速輪動下，盤面以個股表現為主。（編輯：張均懋）1070202