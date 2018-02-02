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台股週線連2黑 市值守穩33兆

發稿時間：2018/02/02 20:16

最新更新：2018/02/02 20:16

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（中央社記者田裕斌台北2日電）台股今天走跌，將週線殺成連2黑，根據台灣證券交易所統計，截至2月2日止，全體上市公司市值新台幣33兆3436.53億元，較1月26日減少475.78億元，但守穩在33兆元之上。

證交所表示，本週加權股價指數下跌20.87點，跌幅約0.19%，台灣50指數上漲21.69點，漲幅約0.26%，寶島股價指數下跌24.20點，跌幅約0.19%；產業別指數方面，以觀光類指數上漲2.74%漲幅最大，玻璃陶瓷類指數下跌3.81%跌幅最大，未含金融類指數下跌16.58點，跌幅約0.18%，未含電子類指數下跌175.42點，跌幅約1.17%，未含金融電子類指數下跌196.94點，跌幅約1.54%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6502.79億元，全體上市股票成交金額5901.88億元，股票成交量週轉率1.72%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1535.04億元、占26.01%，光電類993.34億元、占16.83%，電子零組件類708.30億元、占12.00%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.26%、光電類4.82%、電腦及週邊設備類3.08%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共24個交易日，集中市場總成交金額3兆3124.80億元，市場日平均成交金額1380.20億元，股票成交量週轉率9.87%，股票日平均成交量週轉率0.41%。（編輯：黃國倫）1070202

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