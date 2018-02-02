社群媒體助攻新南向 中小企業要把握

（中央社記者廖禹揚台北2日電）台灣產業形象廣宣計畫大力推動台灣精品行銷世界，針對新南向市場，菲律賓大型通路商指出，社群媒體影響力不容小覷，行銷專家並建議，資源有限的中小企業更該把握這項媒介。



經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的台灣產業形象廣宣計畫（IEP），今天舉辦「掌握新南向先機」說明會，請來泰國最大商業集團CP Group旗下電商True Shopping，及菲律賓專業3C通路PC Express等兩家大型通路商介紹市場商機，同場還有奧美互動行銷亞太區副總裁張志浩及尼爾森消費者洞察副總監游可芝分享第一手數位趨勢及新南向市場分析，共吸引218家廠商與會。



外貿協會祕書長葉明水致詞表示，台灣精品活動從媒體公關、銷售通路、數位行銷與展覽及體驗活動等多重行銷管道著手，為台灣產品爭取曝光，過去一年更聚焦推動新南向市場，去年度共達成232家次品牌布建通路佳績。



泰國電商市場年成長率達20%，以30歲以下的年輕族群為消費主力，True Shopping執行長普拉帕卡莫（Ongard Prapakamol）指出，年輕族群首重產品功能及實用性，對新品牌接受度高；PC Express副行銷長譚(Jesse Tan)則表示，菲律賓社群媒體滲透率高，建議台商布局時可運用社群加強進行產品推廣。



張志浩也指出，社群媒體不再只是企業與消費者間的媒介，資源有限的中小企業更應將社群媒體整合為商業模式，掌握客戶既有社群行為，以成功行銷；此外，新南向市場社群滲透率高，精準運用社群行銷工具也有助台灣產品向國際行銷。1070202