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加密貨幣連番重挫 比特幣跌破8000美元

發稿時間：2018/02/02 23:09

最新更新：2018/02/02 23:09

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）投資人擔心全球各國監管機關出手掃蕩而爭相拋售加密貨幣，導致其價格今天暴跌，其中巿值最大的幾種跌幅超過20%。比特幣價格則跌破8000美元，創2013年以來最大單週跌幅。

路透社報導，比特幣（Bitcoin）是最大且最知名的加密貨幣。盧森堡Bitstamp交易所的比特幣價格今天跌12%，來到7910美元，創2個月來最低價。比特幣價格本週跌幅超過30%。

追蹤加密貨幣價格的網站Coinmarketcap.com指出，巿值第2和第3大虛擬貨幣乙太幣（Ethereum）與瑞波幣（Ripple）過去24小時分別暴跌23%和31%。

Coinmarketcap.com統計，加密貨幣本週價格暴跌，意味其總市值跌至3850億美元，不到1月高點時的一半。

印度昨天矢言根絕加密貨幣資產使用，加入中國和南韓的行列，承諾部分查禁近年來價格飆漲的加密貨幣巿場。

日本東京虛擬貨幣交易所Coincheck上週遭駭客竊取價值5億3000萬美元的加密貨幣新經幣（NEM），加密貨幣產業安全疑慮再起。

但支持者認為，短期價格波動在預料之中，支撐加密貨幣的區塊鏈技術，其影響力和價值不會因此減損。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070202

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