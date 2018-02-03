憂通膨及升息快 美股2年最大單週跌幅

（中央社記者黃兆平紐約2日專電）美國總統川普才剛發表國情咨文，投資人今天大賣股票、債券及期貨，美股三大指數重挫，道瓊工業指數跌幅逾2.5%（約665點），本週4.1%跌勢，創下2016年初來最大單週跌幅。



今天是週末前一天，大型企業獲利令人失望，加上投資人擔憂通貨膨脹加劇、利率調升等多重因素，美股一片慘綠，道瓊大跌更讓美股長達9年牛市榮景出現大轉彎。



分析師指出，美景氣復甦，經濟指數表現亮麗，自川普2016年底當選總統迄今，美股強強滾，光是2017年上漲幅度即達21%，投資人笑逐顏開，不過也讓企業擔心經濟增長終將導致員工薪資上漲、通膨加劇，美聯準會（Fed）升息速度可能比預期還快。



道瓊工業指數上午開盤後直直落，終場大跌665.75點，或2.54%，收在25520.96點；標準普爾500指數下挫59.85點，或2.12%，收在2762.13點；以科技股為主的那斯達克指數下滑144.918點，或1.96%，收在7240.945點。



道瓊逾2.5%跌幅也是2016年6月英國決定脫歐後，最大單日跌幅，而10年期政府債券收益率則竄升到2.852%，是4年來最高水準。



美股過去一年持續漲破關卡，已逾26000點，也讓投資人擔心是否已在高點，成本過高。



「華爾街日報」訪問安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）預測，投資人質疑下跌各種情況，但全球經濟將繼續強勁，類似回檔新波動仍屬健康，美股依舊會有好表現。



「紐約時報」引述瑞士銀行集團（UBS AG）策略師高勒布（Jonathan Golub）認為，這是合理的擔憂，當通膨上升一點點時，民眾開始評估是否衝擊獲利，以及影響聯準會的升息速度。



不過，專家相信，美股大跌不代表市場崩潰，儘管本週投資人大賣，但標準普爾500指數仍比一年前上漲了22%。



美勞工部今天最新報告，美上個月新增20萬份工作，失業率處於歷史新低，連續4個月維持在4.1%。每小時工資也較一年前同期平均增長2.9%，是近幾年來最快增幅。1070203