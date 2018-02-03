提高平均薪資 新加坡砸千億補貼企業加薪

搶救青年低薪大作戰（中央社記者黃自強新加坡3日專電）新加坡是亞洲金融中心之一，薪資水準稱霸東南亞。根據日本經濟新聞2015年調查，新加坡20多歲年輕人平均月薪可達星幣4200元（約新台幣9萬5000元），雖然新加坡物價不低，但這樣的薪資水準，仍讓鄰近的亞洲國家相當眼紅。





新加坡平均薪資與青年出社會行情，在區域國家中居冠。星國政府仍提出加薪補貼計畫，避免薪資水準在經濟不景氣時期走低。中央社製表 107年2月3日

不過，新加坡政府仍然面對薪資所得差距擴大等問題，政府從2013年起，砸重金補貼企業加薪，這項計畫一直執行到2017年底為止，預計花費超過新台幣1000億元。這筆龐大的預算花下去，直接墊高了新加坡的平均薪資；而新加坡政府不惜斥鉅資拉抬薪資的做法，也引起各國關注。



萊佛士地鐵站附近高樓林立人潮不息，是新加坡金融業的重鎮。金融業占新加坡國內生產毛額（GDP）的13%，年輕學子多半希望有朝一日進入投資銀行業工作，賺取高薪，其中金融與相關的法律及科技職務，競爭相當激烈。



新加坡一般中產階級平均月薪為星幣4000元（約新台幣9萬元）上下，Salary Explorer網站2017年評估，新加坡25至30歲的年輕世代平均月薪為星幣4180元（約新台幣9萬4000元）。青年的平均薪資高於總人口的平均薪資，使得新加坡成為人才輸入大國。



雖然薪資水準居高，但新加坡政府近年來也碰到經濟成長遲緩問題，近年經濟成長率在1%到4%之間徘徊，為了提振平均薪資及產業競爭力，政府自2013年起實施「加薪補貼計畫」（Wage Credit Scheme），注資中小企業為員工加薪。



這項計畫是新加坡財政預算案中過渡時期援助企業配套的一環。2013至2015年間，補貼雇主給月薪低於星幣4000元的員工加薪，幅度不一，其中40%由政府出錢，其餘由企業負擔。計畫到期後，延長2年至2017年底，補助比例降至20%。



根據新加坡政府規定，企業為員工申請薪資補貼，必須符合多項條件，包括加薪員工必須在同一間公司至少連續工作3個月以上，並獲得資方至少3個月的年金給付，且至少要加薪星幣50元以上，審核過關後就會撥款。總計首期2013至2015年間，超過73萬名員工受惠。



至於政府補貼的總金額，2013到2015年約支出星幣36億元（約新台幣811億元），2016至2017年預計達星幣19億元（約新台幣428億元），累計超過新台幣1000億元。





新加坡政府提出「加薪補帖計畫」，2013至2017年補貼期間，新加坡平均月薪也呈現上升走勢。中央社製表 107年2月3日

加薪補貼計畫推出後，星國勞工平均月薪逐漸上升，由2013年的星幣3705元（約新台幣8萬3000元）增加至2017年的星幣4232元（約新台幣9萬5000元），5年間提升14%。人力資源業者調查評估，2018年除去通貨膨脹，薪資漲幅為2.7%。



除了資助加薪，新加坡還以「漸進式薪資模式」（Progressive Wage Model）提高民眾薪水。所謂漸進式薪資模式，就是在高度競爭的就業市場，員工須透過勞動力技能資格評估、取得職能認證後，逐漸提高薪資，提升在就業市場的價值。



以低薪的清潔工作者為例，一般室內打掃的月薪約星幣1000元（約新台幣2萬2500元）。在漸進式薪資模式下，通過「勞動力技能資格」（Workforce Skills Qualification）評估，核可室外與廚房清潔工作技能後，薪資可增至星幣1200元（約新台幣2萬7000元）；通過操作清潔器具與多重能力評量後，可增至星幣1400元（約新台幣3萬1500元）；升級至清潔管理人員可達星幣1600元（約新台幣3萬6000元）。



星國政府多管齊下提升薪資水準，雖然拉高平均薪資，但也與自由經濟理念相左，國內也有檢討聲浪，還有人質疑政府核發補助金給企業的過程不夠透明。



另外，新加坡看來沒有青年低薪問題，但是不同職業的月薪差距極大。金融業外，例如運輸業、餐飲業的收入，可能不到高階收入者的1/3。此外，在菁英教育下，僅有少數人可擠進就業與高薪保證的3所國立大學，青年面臨龐大升學壓力，大部分年輕人仍在技職體系裡尋求出路。



2017年2月的統計顯示，新加坡管理大學畢業生平均起薪可達星幣3500元（約新台幣7萬8000元），新加坡國立大學為星幣3400元（約新台幣7萬6000元），新加坡南洋理工大學為星幣3300元（約新台幣7萬4000元）。





新加坡國立大學畢業生在市場十分搶手，過去幾年入行薪資都出現成長，2016年平均月薪已有3400星幣（約新台幣7萬6000元）。中央社製表 107年2月3日

3所大學畢業生的平均薪資在加薪補貼計畫進行期間也有提升，由星幣3050元（約新台幣6萬8700元）提高至星幣3400元（約新台幣7萬6600元）。



技職體系學校的畢業生薪資，就和國立大學有著明顯差距。根據新加坡理工學院調查，2017年技職體系畢業生平均月薪為星幣2200元（約新台幣4萬9000元），雖然比2016年略為增加，但平均也只有3所明星大學畢業生的6到7成。



對新加坡政府而言，定期檢討最低薪資門檻，並關注低收入者，恐怕是持續要走的方向。1070203



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