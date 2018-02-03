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新加坡補助企業加薪 贊成反對各持立場

發稿時間：2018/02/03 11:24

最新更新：2018/02/03 14:06

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新加坡是亞洲金融樞紐，萊佛士坊地鐵站附近的金融商圈象徵菁英與高薪，是年輕人熱門工作地點的首選。中央社記者黃自強新加坡攝　107年2月3日新加坡是亞洲金融樞紐，萊佛士坊地鐵站附近的金融商圈象徵菁英與高薪，是年輕人熱門工作地點的首選。中央社記者黃自強新加坡攝　107年2月3日

搶救青年低薪大作戰（中央社記者黃自強新加坡3日專電）新加坡為避免勞工薪資在全球化競爭下向下沉淪，提出加薪補貼計畫，希望提升企業體質與薪資水準，許多中小企業因此受惠，不過也引起錢從哪裡來和政府介入民間薪酬市場的質疑。

新加坡長期在美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）全球經濟自由度排名中名列前茅，但是星國政府出錢協助企業為員工加薪，與自由經濟理念相左；不過在各國苦思如何解決低薪問題之際，新加坡的案例顯得相當凸出。

加薪補貼計畫，對中小企業最受用，薪資水準不高的餐飲業更直接受惠。一名經營餐廳的業者就指出，這項計畫的確有助企業主在前幾年經濟不景氣下，利用這筆經費轉型，讓員工加薪，公司更能留才。

這名業者也說，這項津貼立意良善，但員工也要能體察時代演變，培養更專業的工作能力，例如要能兼具會計、行政管理等能力，以及進行成本分析等，這才是企業轉型的治本之道。

在餐飲服務業的新加坡陳姓員工就說，雖然沒有大學文憑，起薪偏低，但他利用有限時間進修電腦、企管等知識，提升技能。他服務的公司也符合加薪補貼計畫資格，讓他有機會加薪。

不過，質疑的聲浪也一一浮現。新加坡部落客Jentrified Citizen在2013年計畫提出時，曾在網路上公開質疑，補助企業的錢從哪裡來，是納稅人的稅金嗎？另外，動用公眾資源協助民間企業提升薪資，這種做法是對的嗎？

網友Ying Cong提醒，別忘了2008年金融危機時，政府注資搶救將倒閉或需重組的企業。他指出，就新加坡而言，如果企業獲得資金推動改革，相信計畫會是正面的。不過這不是重點，而是這些公司必須把錢還回來，他們其實沒有改革與創新的壓力，基本上就是拿了錢，卻不必有債務負擔。

新加坡青年的薪水雖不低，但許多人從事低薪的服務業，提升就業素質與改善企業體質仍是因應全球化的根本之道。新加坡政府花大錢讓民眾加薪，到底能不能幫助中小企業有效轉型，目前還沒有答案。1070203

新加坡是東協國家火車頭，薪資水準居區域之冠，國立大學畢業生尤為搶手。圖為新加坡國立大學亞太EMBA學程畢業生合影。中央社記者黃自強新加坡攝 107年2月3日新加坡是東協國家火車頭，薪資水準居區域之冠，國立大學畢業生尤為搶手。圖為新加坡國立大學亞太EMBA學程畢業生合影。中央社記者黃自強新加坡攝 107年2月3日

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