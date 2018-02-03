道瓊重挫665點史上第6慘 台股信心恐急凍

（中央社記者韓婷婷台北3日電）美國大型企業獲利令人失望，加上擔憂利率調升，道瓊重挫665.75點，創下史上第6慘，分析師表示，適逢農曆年前，台股信心恐急凍，台股5日恐將面臨11000點保衛戰。



伴隨美國30年期公債殖利率突破3%心裡關卡，道瓊工業指數摜破26000點大關，重挫665.75點或2.54%，收25520.96點，成分股全部收挫，週線大跌4.1%。



S&P 500指數重挫2.12%，收2762.13點，全週大跌3.9%，以科技股為主的那斯達克指數也跌1.96%至7240.95點，全週挫跌3.5%。



指標股蘋果（Apple）因本季展望存在隱憂，收盤跌逾4%，收在160.37美元，創3個月新低，從1月18日收盤歷史高點179.26美元拉回逾10%。



宏遠證券研究部主管陳冠升表示，受到美股指數走弱及農曆年前賣壓提早出籠的影響，近兩週台股大盤出現漲多拉回，但是大盤跌破11000點又見護盤及搶短的買盤進來，短線有撐，不過受到美股大跌的影響，台股信心將急凍，台股5日恐直接面臨11000點保衛戰。



陳冠升指出，近期台股大盤及個股股價的修正，主因漲幅過大、台幣升值造成匯損疑慮、加上農曆年前賣壓提早出籠。 但近期似乎因美國總統川普強調強勢美元，美元開始回升，未來資金是否開始回流美國，將是觀察重點。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台灣近期基本面進入淡季，資金行情出現轉弱。原本推升台股買盤最大的推手外資近期買超趨緩，短線台股在內、外環境不佳下，隨著美股重挫拉回，台股農曆年前將進入拉回整理格局。(編輯：陳永昌)1070203