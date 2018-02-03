核一廠除役後 核後端基金估付44億起跳

（中央社記者黃雅娟台北3日電）核一廠1號機和2號機預計年底及明年7月除役，經濟部國營會表示，未來擬將電廠促協金及核廢料貯存回饋金要點合併，統一由核後端基金支出，除役期間25年總經費至少新台幣44億元。



核一廠1號機和2號機預計年底及明年7月除役，1月30日舉行環境影響評估現場勘查及公聽會，國營事業委員會副主委吳豐盛當時表示，針對當地民眾意見，未來考慮將促進電力發展營運協助金（促協金）及放射性廢棄物貯存回饋金合併由核能發電後端營運基金（核後端基金）發放，「至少不會比原來全時發電的金額少」。



台電促協金發放，是以發電量、裝置容量及生活補助等內容發放；台電提供資料指出，核能廠全時運轉的102年和103年，每年提供給新北市石門、三芝及金山地區的促協金約為8100萬元至8500萬元。



而核電廠使用過的放射性廢棄物，如在當地低放射性廢棄物每桶回饋金200元，鄰近地區每桶回饋金60元；用過核燃料乾式貯存，核電廠所在地每公噸3萬元，鄰近地區及縣市政府每公噸為9000元，相關經費都將由核後端基金支付。



國營會依照放射性廢棄物貯存回饋金要點試算，核一廠除役後，預計低放射性廢棄物為6萬5000桶（每桶55加侖），用過核燃料鈾為1200公噸，除役期間低放射性廢棄物回饋金為2470萬元、用過核燃料回饋金為6840萬元，每年總金額約9310萬元。



如以公聽會居民意見，比照核一廠全時運轉發放促協金，並同時發放放射性廢棄物貯存回饋金，明年起展開除役，一年內核後端基金需要支出的費用至少為1億7610萬元；除役期間25年總金額至少新台幣44億元。



核一廠1號機103年12月停機，2號機106年6月停機，預計分別在年底及明年7月除役。經環境保護署決議，除役需經過二階環評，依照法規規定，1月30日於新北市石門區進行現場勘查及公聽會，搜集意見後將列為紀錄，一併送往環評大會審查。(編輯：陳永昌)1070203