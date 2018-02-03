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安倍政策有感 20到29歲支持率最高

發稿時間：2018/02/03 13:53

最新更新：2018/02/03 14:04

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青年低薪在日本已是許久的現象，年輕人生活在都市壓力龐大，圖為東京的地鐵站一角。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月3日青年低薪在日本已是許久的現象，年輕人生活在都市壓力龐大，圖為東京的地鐵站一角。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月3日

搶救青年低薪大作戰（中央社記者黃名璽東京3日專電）日本首相安倍晉三上任後，竭力提高薪資與改善勞動條件，也順利贏得年輕人的心。各年齡層中，安倍政府在20到29歲的支持率最高。

在整體經濟面，從2012年到2016年，日本GDP的成長率介於0.3%到2%之間，但2017年第一季開始好轉，消費力也比預期強勁，一般歸功於寬鬆的貨幣政策與擴大政府財政收支，也就是安倍經濟學。

青年就業方面，安倍政府也交出不錯的成績。高中及大學畢業生的就業率都呈現高水準，2017年日本大學生在畢業前就已確定聘僱的「就職內定率」達97.6%，較2016年提高0.3個百分點；高中畢業生也有87%，較2016年提高1.2個百分點；15至24歲青年的失業率，從過去平均的8%降為5%，是25年來的最佳狀態。

高中畢業生的起薪來到每月16萬1000日圓（約新台幣4萬3000元），是史上新高；大學畢業生起薪來到20萬3400日圓（約新台幣5萬4000元），連續2年增加。

青年的就業率增加，各年齡層薪資也有小幅成長，從2012年至2016年，日本19歲以下、20至24歲、25至29歲與30至34歲群組的薪資，分別提高4%、6%、4.7%與5.5%。此外，日本政府積極為年輕世代媒合工作，改善工作條件，也呼籲企業提高薪資與提供進修機會。

凡此種種，看似成果豐碩，但也有學者持不同意見，金澤大學名譽教授伍賀一道就認為，青年就業情況改善，未必能歸功於安倍的政策。

伍賀一道撰文指出，總務省的勞動力調查顯示，2012年到2016年，日本就業人數增加218萬人，但其中有9成工作是非典型勞工，正式員工僅增加15萬人。顯示年輕人競相投入非典型工作，無論勞動條件或薪資上都沒有改善。

他還表示，日本剛畢業的學生能順利找到工作，不是安倍政府努力的成果，而是年輕人口減少的緣故。數據顯示，2005年至2015年間，15到24歲的人口減少200萬人，25歲到34歲的人口減少446萬人。

另外也有專家認為，日本政府以政治力介入，希望企業提高薪資，可能造成勞動成本提高的企業聘用勞工更為謹慎，稍有不慎，反而會造成失業。

日本青年就業情況與亞洲已開發國家相同，部分職務年輕人搶破頭，但不少職業卻找不到人。職缺數與求職者的比例，日本稱為「求人倍率」，在建築工程業高達10.85、照護服務為4.04、餐飲業為4.15。因此光喊加薪，恐怕不是解決問題之道。

日本學習院大學教授伊藤元重撰文指出，日本職場呈現人手不足與過剩並存的情況，工作媒合失調依然存在。

他認為，就業市場失調來自於勞動力無法平順流動，這會影響日本經濟。如果能讓更多勞動力進入人手不足的行業，整體薪資應該會增加，生產力也會提高。要做到勞動力快速流動，政府必須改革工作方式，也要提供轉職資訊及職業訓練等支援。

和台灣一樣，日本世代對立的情況因青年薪資相較於過去難以成家立業，對話漸趨尖銳。

zoom in 日本薪資長年停滯，近期略有提高，不過年輕人不敢奢望透過加薪改善生活條件。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月3日日本薪資長年停滯，近期略有提高，不過年輕人不敢奢望透過加薪改善生活條件。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月3日

日本上世紀1980年代末期出生的「平成世代」，頂著高學歷出社會，一如已開發國家青年同樣面臨學歷貶值，難以找到合適工作的困境。而父母輩的「昭和世代」人口數龐大，當前的政策多由戰後嬰兒潮擬定，導致資源不公平分配，年輕世代感到未來被剝奪。

為解決日本經濟高齡少子化的阻滯，安倍在2015年提出「一億總活躍社會」目標，希望達到1970年代，當時日本一億人口中有9成認為是中產階級的黃金時期，所有世代都能適才適所，屬於安倍經濟學中的第3支箭。

安倍上台後，日經指數由2012年11月15日的8830點，到今年2月1日已達2萬3486點，各界對經濟趨向樂觀。但日本的出生率仍然不振，2015年與2016年的出生率為1.46%與1.44%，距離安倍設定的1.8%仍有一大段差距，日本已連續2年新生嬰兒總數低於百萬，人口持續減少。

整體而言，安倍在政治上雖已贏得不少年輕世代的支持，但青年在低薪下不婚不生，顯示對未來還是缺乏信心。1070203

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