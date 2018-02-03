挽救青貧族 日本政府為加薪企業減稅

搶救青年低薪大作戰（中央社記者黃名璽東京3日專電）不到四坪的房間、沒有浴室、窗戶永遠關不緊、冬天在屋子裡可以看到自己的白色吐氣…，這並不是日本偏鄉的貧困生活，而是東京青貧族的真實面貌。



日本一群攝影師以鏡頭記錄42名東京貧窮青年的蝸居，在2014年出版了「東京貧窮宇宙」一書，揭露日本青年在大都會求生的困境。



薪水微薄，房價和物價卻節節上漲，造成青貧族在日本大量湧現。26歲的山田優比較幸運，她在駐日代表處台灣文化中心擔任雇員已經2年多，薪水從月薪20萬日幣起跳，但在東京租屋和生活還是壓力很大。從故鄉岐阜縣來大都會討生活的她，只能盡量省錢、多投資，希望能在東京站穩腳步。



日本青年的貧窮問題，已經成為嚴重的社會問題。日本泡沫經濟在1990年代初結束後，終身聘僱的勞僱型態告終，非全職的派遣工作當道，不穩定與時薪成為常態，年輕世代影響最深。



根據國稅廳的報告，超過3成的年輕世代在時薪制與非典型工作中苦苦掙扎，無法累積經驗，薪資更難以調升。



厚生勞動省2013年的資料也顯示，日本25至29歲的全職男性平均年薪為242萬日圓（約新台幣65萬元），非典型就業者為196萬日圓（約新台幣53萬元），30至34歲為282萬日圓（約新台幣76萬元），非典型就業者為213萬日圓（約新台幣57萬元）；年輕人薪資不但偏低，派遣業薪水與正職差距在這兩個年齡層中，更高達19%與24%。



但隨著年齡提高，正職與非正式員工受薪差距更加擴大。一般派遣員工過了30歲之後的薪資，只有正式員工的約6成。



為了終結日本青年無止盡輪迴的派遣噩夢，首相安倍晉三2014年提出勞工派遣法修正案，2015年正式通過。重點是成立派遣公司需經政府核准，且須提供職能培訓，過去在被派往的公司工作，最多只能3年，該法通過後，企業同一派遣職位，只要經過工會同意，可繼續使用派遣工。



這個法案通過後反應兩極。贊成者認為，派遣工學到技能後，才有望最終脫離派遣，企業也有用人的彈性；反對的人則說，這是讓派遣業合理化，勞工永遠都只能留在派遣業，無法翻身。



根據日本厚生勞動省的統計，2014年日本登記的派遣工作者為172萬人，登記的人力派遣機構為1萬7936所，到了2016年，這兩個數字分別為175萬人與1萬7350所，沒有太大的變化，其中派遣員工數還增加了1.7%，派遣公司數量減少3%；顯示安倍的新法暫時看不出成效。



除了與派遣業奮戰，日本政府也致力改善低薪。日本經濟「失落的20年」一再上演，平均薪資停滯，民營企業僱員平均年薪在1990年代中期達到約410萬日圓（約新台幣110萬元），到2010年中期只有320萬日圓（約新台幣86萬元）。





日本薪資長年未有顯著提升，青年更因非典型就業處於不利地位，首相安倍晉三為青年荷包請命的手法相當直接，就是呼籲企業為員工加薪。中央社製表 107年2月3日

安倍晉三為勞工拚薪水的手法相當直接，就是呼籲企業為員工加薪。安倍擔任首相以來，每年都呼籲企業加薪，還親自打電話給加薪的老闆。去年底參加企業大型組織經團連會議時，直接拜託企業主為員工加薪3%以上。



呼籲歸呼籲，企業不見得買帳。安倍多管齊下，對企業獎懲並用，從今年開始，如果企業加薪幅度不足，原本適用的「法人稅」優惠將不適用。日本企業繳交的法人稅是公司行號繳稅的主要部分，安倍內閣計劃，今年為勞工加薪及投資生產設備的企業，法人稅將可望從原本的29.74%降到25%左右。



安倍於2013年初開始執政後，日本企業為員工加薪，如高於2012年基準的一定比率，部分提高薪酬支出可以扣稅。今年開始，企業加薪幅度若超過3%以上，享有的扣除額將更高，但基準年度將改為前一年，而不是和2012年相比，以確保企業連年為員工調薪達一定的幅度。



和台灣不同，日本並沒有規範最低月薪，只有最低時薪，每年7月厚生勞動省都會調薪，各地勞資協商後實施，2016年和2017年調幅都達到3%，相較於2014年與2015年的2%左右，調幅已算高。



為了拉抬薪水，安倍政府使盡各種招數，但是在房價與物價高昂的日本都會，要讓年輕人對加薪有感並不容易。





日本薪資長年停滯，各年齡青年平均年薪在2012至2016年間，成長約在4%至7%之間，不甚明顯，青年多無感。中央社製表 107年2月3日

2012年底至2016年4年間，也就是安倍執政時期，日本19歲以下、20至24歲、25至29歲與30至34歲群組的薪資，分別提高4%、6.6%、4.7%與5.5%。雖然薪資有一定的漲幅，但多半被高昂的物價吃掉了。山田優就坦言，她沒有感受到薪水有什麼變化。



日本企業最惡名昭彰的其實是超時工作問題。慣老闆經營壓榨勞工的「黑心企業」，白領階級過勞死時有所聞。安倍晉三今年誓言完成勞動基準法的大幅度改革，相關法案並已送到國會，引起各界熱烈的討論，企業界也向執政的自民黨施壓。



日本是已開發國家中，少有的經勞資協調後，對加班時數幾無限制的國家。安倍內閣希望設定每月45小時、每年360小時的上限，但經勞資協調後，旺季可增加至100小時，全年不超過720小時。日本旺季的加班工時上限，比起台灣每月最多54小時，3個月上限為138小時，還要高出不少，但對日本而言，至少是個起步。



安倍的勞基法修正草案還規定，同一間企業的正職與非正職員工，不能有不合理的差別待遇。有關薪資、津貼、福利、休假與培訓等，若出現差別待遇，受雇者可透過司法救濟處理。但勞工界仍憂心草案中漏洞不少，例如在大企業工作，但在派遣公司支薪的派遣人員，恐怕無法全面受到保障。



安倍致力解決低薪、超時工作及非典型工作問題，山田優說，安倍上台前，日本社會雖有「黑心企業」這樣的名詞，但大家都逆來順受；安倍上台後，改變了日本社會的勞動意識，大家開始越來越注意黑心企業問題，很多年輕人求職時也會避開，這是滿大的思想改革。



雖然勞基法修正案還在國會，不知何時過關；不過安倍雷厲風行的政策，已經贏得年輕人的好感。山田優表示，安倍確實改善勞動環境，也要修勞基法，杜絕免費加班，這些都是讓年輕人有感的政策，但她不會特別期待提高薪水，畢竟這有難度。1070203



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