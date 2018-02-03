/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL太平山美股小港氣爆
>rss

核後端基金初估多出逾千億 可望3月定案

發稿時間：2018/02/03 14:09

最新更新：2018/02/03 14:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北3日電）核後端基金未來以年金方式收取，台電因應各種情境所需經費不同，已將方案送經濟部審查，1月底開第一次審查會議，實際金額3月底有望拍板；台電初估金額較原先預估多千億以上。

經濟部民國106年同意變更現行核能發電後端營運基金提撥方式，由原先依每度核電分攤，改採每年平均分攤固定金額方式收取，1月10日公布核後端基金費用收取辦法，未來將在每年1月、7月提撥至核後端基金。

台電發言人林德福日前接受中央社訪問時表示，核後端基金當初預估僅新台幣3300億元，經台電重新核算，需要金額增加為4700億元，仍待經濟部審查，通過後將確認提撥。

經濟部國營會表示，1月25日已經召開第一次審查會議，會中針對經費是否合理、台電財務能力能否支應、計畫是否可能真正落實來做判斷，並以「最大值」保守估算，確保未來台電計畫變動時，能夠有足夠的財務能力因應，同時也得考慮物價變動因素。

國營會指出，未來經費通過之後，相關計畫還是要依據原能會、經濟部等規定實施，「經費歸經費、計畫歸計畫」；核後端基金預計3月底拍板最後金額，送經濟部核可後即可實施；未來每5年重估一次，遇重大情勢時得重新評估。

台電強調，核後端基金目前送審依據各種不同情境方案，有不同的金額，日前經濟部向立法院報告的金額為新台幣4700億元，只是方案之一，實際經費待經濟部審核通過後才算數。

如以目前核後端基金金額估算，缺口還有1400億元，日後電價費率審議會若不同意該筆費用可攤提到電費中，台電就必須列為營業損失，未來必須用盈餘補貼；預計到2025年前，每一年至少應提撥200億元。

台電表示，多出的費用，主要作為四大用途，包括核電廠除役方式從室外改成室內貯存，費用將近新台幣300億元；核廢料統一管理等問題，將成立法人組織「行政法人放射性廢棄物管理中心」，處理包括最終處置、貯存及蘭嶼遷廠等問題，相關費用約為新台幣200多億元。

至於在最終處置前，核廢料的集中式貯存設施，將比照歐美形式，找一個暫時存放位置，根據原能會規定期限為40年，根據不同方案需要經費約在新台幣400億到800億元之間；此外，包括行政院非核家園專案小組等凝聚社會共識、搜集國外最新調查等，也需要部分經費。

台電指出，自民國76年起就開始有核後端基金收支保管運用辦法，早期因為預估營運年限比較短，後來跟著國際核管會規定，核電廠運轉執照從30年延長成40年，營運年限增加、支出也跟著增加。

根據台電提供資訊，自民國76年起，提撥核後端基金費用約為每度電0.14至0.18元不等，100年起經濟部核定為0.17元，102年由於利率大幅下降以及國際會計準則IFRS變更，重新計算後，每度電將提撥0.37元；累計至106年12月底為止，核後端基金累積金額為3389.76億元。（編輯：楊玫寧）1070203

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP