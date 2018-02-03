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泰國國際發明展 台灣參展作品受矚目

發稿時間：2018/02/03 17:23

最新更新：2018/02/03 17:33

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泰國國際發明展2日至6日在曼谷國際貿易展覽中心展出，台灣共有廠商和學校的49件作品參展，圖為台灣作品展區。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年2月3日泰國國際發明展2日至6日在曼谷國際貿易展覽中心展出，台灣共有廠商和學校的49件作品參展，圖為台灣作品展區。中央社記者劉得倉曼谷攝　107年2月3日

（中央社記者劉得倉曼谷3日專電）第21屆泰國國際發明展2日起在曼谷國際貿易展覽中心展出，台灣共有廠商和學校的49件作品參展，其中鮮果冰磚和食物腐敗檢測器獲各國參展人和評審青睞。

研發天然水果冰磚的蕭偉任是中年轉業，只因喜愛吃冰，在食安問題浮現後著手研究以台灣水果製作的鮮果冰磚，讓消費者看得到天然水果低溫冰凍在冰磚中，吃得安心。他和合夥人前來參展，除展現台灣研發的實力外，也想要試試泰國及東協市場的反應。

蕭偉任表示，製作天然水果冰磚是以真材實料的台灣水果製作，在現代人生活水準提高後，講究天然健康，所以研發以水果製作鮮果冰磚，健康和品質都可以兼具。

元培醫事科技大學有多件發明作品參展，元培科大研究發展處研發長徐治平表示，這次參展的食物腐敗檢測器是利用食物在孳生微生物或細菌後，所產生氨和硫化物成分濃度升高為指標，以燈號和數字顯示食物腐敗程度，提高食材保存和飲食衛生標準。另外，還有以治療類風濕性關節炎的藥物應用於治療大腸癌，以及自動化蟯蟲卵檢驗系統等。

其他還有交通、工廠自動化、居家生活和安全維護等領域的創作和發明，充分展現台灣在科技研發的扎根和實力。

2018年第21屆泰國國際發明展（Inventors' Day）2日至6日在曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）展出，共有包括台灣、泰國、印度、加拿大、韓國、日本、英國、中國和香港等24個國家和地區、超過1000件作品參與。

台灣代表團今年是第4次參賽，由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）祕書長謝曼麗領隊參加，共有49件作品，7家廠商、15所大專院校、9所高中職和4所國中、共113名發明人參展競賽。1070203

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