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神準交換器出貨看旺 今年營收攻百億

發稿時間：2018/02/03 17:59

最新更新：2018/02/03 17:59

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）神準科技去年受到產品組合影響，雖然全年合併營收達新台幣84.62億元、年增27.5%，但獲利表現反倒衰退，董事長蔡文河表示，今年營收將持續成長，目標挑戰100億元。

神準科技今天辦尾牙，蔡文河表示，去年無線網路產品比重高達70%，不過由於市場競爭壓力大，毛利率頻頻遭到壓縮，反倒是營收占比約2成的有線網路產品由於包含網路安全、防火牆等工業電腦元素，毛利率表現較佳，因此是今年拉抬毛利率的重點所在。

神準去年在交換器出貨上主要以1G及10G的規格為主，今年雖仍以1G及10G出貨居多，但下半年將有小量的100G產品開始出貨，蔡文河說，神準具備100G交換器的技術能力，

不過，新台幣匯率恐怕仍是神準今年獲利的不定時炸彈，蔡文河表示，去年受到匯損影響，獲利被吃掉不少，今年1月新台幣匯率再度強升，匯損壓力相當沉重；此外，零組件漲價也是壓縮獲利的另一大因素，例如記憶體、MLCC現在都得抱著現金去買貨，備料期也從過去的3個月拉長到6個月。

蔡文河說，在桃園華亞科技園區新購置的土地今年可望動土蓋廠，投產後產能可望增加1.5倍，屆時營收的成長空間將相對具有想像性。（編輯：林興盟）1070203

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