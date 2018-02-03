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神腦螞蟻雄兵策略 大舉徵才3千人

發稿時間：2018/02/03 20:57

最新更新：2018/02/03 21:54

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通路商神腦國際創辦人暨總裁林保雍表示，農曆年後將公布O2R（線上到零售）行銷平台計畫，預計6月前招募3千名「螞蟻雄兵」營業員，帶動神腦銷售。中央社記者韓婷婷攝　107年2月3日通路商神腦國際創辦人暨總裁林保雍表示，農曆年後將公布O2R（線上到零售）行銷平台計畫，預計6月前招募3千名「螞蟻雄兵」營業員，帶動神腦銷售。中央社記者韓婷婷攝　107年2月3日

（中央社記者韓婷婷台北3日電）通路商神腦國際創辦人暨總裁林保雍今天表示，農曆年後將正式公布O2R行銷平台計畫，預計今年6月前招募3千名網路行銷人員，透過「螞蟻雄兵」帶動銷售。

林保雍在尾牙晚會致詞指出，神腦正在實施一個計畫，在第一線同仁當中，培養百萬年薪以上的營業員；內部認為，如何提高神腦生產力、增加機會，將是今年神腦O2R（線上到零售）行銷平台正式推出前的重點工作。

林保雍說，除了加薪之外，他正與同事一起努力增加神腦的收入，雖然O2R平台還沒正式對外公布，但神腦已規劃在農曆年後大舉徵才，包括電器類經銷商等業者，預計今年6月前招募3千名網路行銷人員，也代表今年除了神腦同仁以外，至少還會增加幾千個「螞蟻雄兵」，對神腦的銷售會非常有幫助。

林保雍表示，今年他最大的願望，是希望能帶著同仁增加收入，而且不是3%、5%、10%的增加，更希望能夠倍增。

神腦創立於1979年，資本額新台幣25.8億元，是中華電信獨家授權的手機代理供應商，也是目前台灣最大手機通路，市占率超過45%。神腦門市約500家，包含線上與線下服務超過200萬名會員。

神腦2017年營收357.38億元，年增4.83%。累計去年前3季每股盈餘（EPS）為2.55元，相較2016年同期減少15%。(編輯：許雅靜)1070203

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