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寒流來襲 電暖器逾1000W單獨使用插座

發稿時間：2018/02/03 21:03

最新更新：2018/02/03 21:22

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一般延長線的電流10A至15A不等，使用電暖器如果功率在1000W以下，可以使用延長線，但一般電暖器消耗功率約在1300W以內，最好單獨使用插座。（中央社檔案照片）一般延長線的電流10A至15A不等，使用電暖器如果功率在1000W以下，可以使用延長線，但一般電暖器消耗功率約在1300W以內，最好單獨使用插座。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北3日電）寒流來襲，如果想用電暖器取暖，台電公司建議，如果超過1000W，最好單獨使用插座，如果非得用延長線，購買前得先看清楚適用最大瓦數，千萬別跟其他電器一起使用。

寒流籠罩全台灣，中央氣象局觀測，清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏9至11度；氣象局表示，今晚起未來兩天會更冷，氣象局持續發布全台低溫特報。

為了禦寒，不少民眾考慮購買寒冬必備商品取暖，不過到底怎樣使用電暖器才安全呢？台電指出，依照屋內線路裝置規格規定，室內配線一個分路開關最大電流為15A（安培），最大負載量大概是在1650W（瓦）。

台電提醒，一般延長線的電流10A至15A不等，使用電暖器如果功率在1000W以下，可以使用延長線，但一般電暖器消耗功率約在1300W以內，最好單獨使用插座。

台電表示，如果真的因為距離問題必須使用延長線，建議使用延長線必須要符合1650W規格，並選擇有過載保護跳脫裝置，而且不要跟其他電器一起使用，避免過載。

台電表示，市面上的延長線大概有三種等級，最基本沒有開關的、有開關，以及有開關又搭配跳脫安全裝置的，如果民眾購買了1300W的電暖器，就得注意延長線上面的標示最大符合瓦數，是不是跟使用的電器相符，如果超過上限，插座就會發熱，甚至讓電線的絕緣膠皮燃燒，引起火災。（編輯：林興盟）1070203

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