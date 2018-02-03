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台電客服塞爆 節電獎勵報名延長到6月

發稿時間：2018/02/03 21:26

最新更新：2018/02/03 21:26

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（中央社記者黃雅娟台北3日電）台電節電獎勵反應熱烈，已有70萬戶參加，但民眾反映1911客服報名塞爆，等待過久，台電宣布登錄將延長至6月底，且只要語音輸入電號就可報名，並鼓勵民眾使用網路及臨櫃報名。

台電透過大數據發現，去年參與節電登碌加碼活動的26萬用戶，節電效益明顯較未登錄民眾多出1成，今年為了搶救用電缺口，台電從1月就開始推出節電獎勵活動，民眾透過電話或網路登錄，只要每期用電較去年同期節省1度電，當期帳單至少可獲得84元獎勵金。

截至今日為止，登錄參與節電獎勵已經超過70萬戶，8成5用戶使用網路，約1成透過客服報名，3萬用戶臨櫃；登錄戶數已經是去年的3倍之多。

台電今天宣布，原本開放到4月底的節電獎勵活動，民眾只要在6月底前登錄，就可以回溯至今年1月1日的電費帳單，節電獎勵金可望拿到全年6期帳單至少504元。

不少民眾使用台電1911客服專線進行登錄，客服電話雖然滿線可以同時處理120通電話，然而民眾報名踴躍，登錄報名時花費不少時間，除考慮增加1911客服專人接聽外，已增加語音輸入方式，緩解民眾不便。

台電業務處副處長黃美蓮告訴中央社記者，民眾透過1911客服，可以直接透過語音輸入電號，確認資訊後就可報名，建議民眾可以多利用網路或是全台280個服務所臨櫃辦理，把1911客服電話報名留給不習慣使用網路的人。

黃美蓮表示，去年節電度數共45億度，今年新增登錄機制，希望未來能夠找到更多節電激勵因素，而今年參加節電獎勵的民眾，無須再另外報名，就可以直接參加夏天的全民節電運動，詳細方案有待台電規劃後正式公布。(編輯：許雅靜)1070203

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