農曆年萬點封關 居高思危動能恐趨緩

（中央社記者江明晏台北4日電）台股史上最長萬點行情持續，雞年封關可望創農曆封關的高點紀錄，投顧雖樂觀看待紅包行情有機會挑戰11500點，但支撐台股的動能已在近兩年大量釋放，不排除要開始居高思危。



台股去年5月23日正式站穩萬點，已連續超過170個交易日站在萬點之上，延續台股史上最長萬點行情。今年元旦起，台股在紅包行情助陣下，1月23日盤中寫下11270.18的高點，創1990年4月3日盤中11282.65點以來的27年多新高。



美國弱勢美元帶動的元月行情超出預期，今年台股元月氣勢如虹，單月就上漲461點，接下來還有紅包行情可期嗎？國泰證期研究部看好美國有減稅、基礎建設投資支撐，亞洲則有農曆年央行撒錢等資金面和政策面利多持續，整個2月農曆年紅包行情可以繼續旺，指數上看11500點。



但元富投顧總經理劉坤錫認為，若以封關前剩下的6個交易日來觀察，元月行情已經很旺，加上面臨農曆年長假，市場資金有結帳壓力，恐怕「紅包已經花掉了」，就算有紅包行情，能繼續上漲空間也有限。



華南投顧董事長儲祥生說明，台股本波上漲外資扮演最重要角色，兩大關鍵為「美股強勢」、「美元弱勢」，外資熱錢進來加碼台股推升大行情。但大家開始浮現兩個問號，「第一、美股還有辦法繼續走強嗎？」、「第二、新台幣升到這裡，外資還會熱錢進來嗎？」，因此台股近期開始做較大幅度的修正。



展望後續，儲祥生坦言，「台股完全被外資掌控著，還是要看美股如何走」，而美股面臨高檔震盪格局，恐會對台股造成壓力，雖然傳統封關行情會有一波，但今年台股在高檔封關會有壓力，不利大盤表現。



觀察國際股市多頭格局，通常貫穿在今年首季，儲祥生認為，今年首季會是台股相對高點，後續第2季開始會有不確定因素，加上支撐台股動能的景氣回升、美股續強、美元弱勢等題材已在這兩年大量釋放，不排除要開始居高思危、謹慎操作。



國泰證期研究部也提出示警，全球元月行情上半場強勁，下半場出現調整，主要是美國利率跳升至2.7%，創近4年來新高。如果利率走高成新常態，那麼金融市場面臨修正將擴大。



但國泰證期研究部也認為，以目前美國聯準會的金融情勢指標中，整體仍在歷史新低，加上全球通膨回升，要到下半年通膨才會成政策轉向點，加上美元弱勢可望持續，在資金寬鬆與通膨緩增下，美元匯率反彈應只是短期現象。



扮演台股動能關鍵的美股能否續強？劉坤錫點出後續要持續觀察，美國通膨是否恢復正常，否則會導致美國聯準會放手升息的可能性增高；還有近期創約4年新高的美國公債殖利率是否繼續走高，恐讓華爾街不安情緒升高，導致股市波動，熱錢再進來新興市場的機率就比較小。



兆豐投顧認為，今年指數高點雖上看11500點，但上漲空間已不多，若從基本面的角度來看，今年上半年業績成長數字受惠基期較低，會比較漂亮，台股可望獲得基本面加持，但第2季後就要開始留意成長率減緩的問題，得觀察市場如何解讀。（編輯：張良知）1070204