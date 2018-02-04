/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 立春地震太平山HBL
>rss

iPhone 7出包蘋果免費修 台灣不在此列

發稿時間：2018/02/04 10:50

最新更新：2018/02/04 11:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
蘋果將免費召修iPhone 7（圖），部分用戶連接電信服務時，狀態欄仍顯示「沒有服務」，影響範圍包括陸、港、澳、日、美。（中央社檔案照片） 蘋果將免費召修iPhone 7（圖），部分用戶連接電信服務時，狀態欄仍顯示「沒有服務」，影響範圍包括陸、港、澳、日、美。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北4日電）蘋果將免費召修iPhone 7，部分用戶連接電信服務時，狀態欄仍顯示「沒有服務」，影響範圍包括陸、港、澳、日、美；台灣雖不在此列，卻有果粉反映出現相同狀況。

蘋果在官網上宣布，由於主機板上的一個零組件故障，小部分比率的iPhone 7用戶在連接電信服務時，狀態欄仍會顯示「沒有服務（No service）」，符合條件的iPhone 7出現上述症狀，蘋果將免費維修。

蘋果說明，這些受影響的iPhone 7是在2016年9月至2018年2月間製造，並在中國大陸、香港、日本、澳門和美國銷售；台灣則不在此列。

用戶可檢查iPhone 7背面的顯示型號，確認是否在這次的召修範圍，適用於此計畫的3個型號，分別為A1660、A1780（中國大陸）、A1660（香港、澳門、美國）、A1779（日本）。

然而，台灣有部分網友在BBS批踢踢實業坊上反映，台灣型號為A1778，雖然不符合資格，但iPhone 7也會顯示「沒有服務」、常常斷線，其他網友則回應使用正常、偶爾會有類似狀況，也有網友指出「英國版也是A1778，也常斷」。

截稿前，記者尚未取得蘋果官方回應。致電蘋果台灣支援專線，人員說明，目前台灣確實不在免費召修計畫範圍，但若出現相同狀況，可試試備份後重置系統，也可前往Apple Store檢查確認。

2015年以來，蘋果啟動4次召修iPhone計畫，包括iPhone 6S Plus的iSight相機問題、iPhone 6 Plus的觸控螢幕問題、iPhone 6S自行關機，以及此次iPhone 7「沒有服務」的狀況。（編輯：蘇志宗）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP