iPhone 7出包蘋果免費修 台灣不在此列

蘋果將免費召修iPhone 7（圖），部分用戶連接電信服務時，狀態欄仍顯示「沒有服務」，影響範圍包括陸、港、澳、日、美。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北4日電）蘋果將免費召修iPhone 7，部分用戶連接電信服務時，狀態欄仍顯示「沒有服務」，影響範圍包括陸、港、澳、日、美；台灣雖不在此列，卻有果粉反映出現相同狀況。



蘋果在官網上宣布，由於主機板上的一個零組件故障，小部分比率的iPhone 7用戶在連接電信服務時，狀態欄仍會顯示「沒有服務（No service）」，符合條件的iPhone 7出現上述症狀，蘋果將免費維修。



蘋果說明，這些受影響的iPhone 7是在2016年9月至2018年2月間製造，並在中國大陸、香港、日本、澳門和美國銷售；台灣則不在此列。



用戶可檢查iPhone 7背面的顯示型號，確認是否在這次的召修範圍，適用於此計畫的3個型號，分別為A1660、A1780（中國大陸）、A1660（香港、澳門、美國）、A1779（日本）。



然而，台灣有部分網友在BBS批踢踢實業坊上反映，台灣型號為A1778，雖然不符合資格，但iPhone 7也會顯示「沒有服務」、常常斷線，其他網友則回應使用正常、偶爾會有類似狀況，也有網友指出「英國版也是A1778，也常斷」。



截稿前，記者尚未取得蘋果官方回應。致電蘋果台灣支援專線，人員說明，目前台灣確實不在免費召修計畫範圍，但若出現相同狀況，可試試備份後重置系統，也可前往Apple Store檢查確認。



2015年以來，蘋果啟動4次召修iPhone計畫，包括iPhone 6S Plus的iSight相機問題、iPhone 6 Plus的觸控螢幕問題、iPhone 6S自行關機，以及此次iPhone 7「沒有服務」的狀況。（編輯：蘇志宗）1070204