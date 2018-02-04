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青年低薪 英政府視為特殊群體專門輔助

發稿時間：2018/02/04 12:36

最新更新：2018/02/04 12:53

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英國年輕世代面臨高失業率、全球化競爭、人口結構失衡及房價攀升，影響收入及前景，引發世代不均問題。英國政府將青年視為特殊群體，提供專門就業協助。中央社記者戴雅真倫敦攝　107年2月4日英國年輕世代面臨高失業率、全球化競爭、人口結構失衡及房價攀升，影響收入及前景，引發世代不均問題。英國政府將青年視為特殊群體，提供專門就業協助。中央社記者戴雅真倫敦攝　107年2月4日

搶救青年低薪大作戰（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）英國年輕世代面臨全球化競爭、人口結構失衡及房價攀升，影響收入及前景，引發世代不均問題。英國政府將青年視為特殊群體，給予專門協助。

不過，英國政府的作法，和新加坡或日本等亞洲國家直接要求企業加薪的方式大不相同，英國把重點放在培養就業能力。

從2017年4月起，青年若領取福利救濟金（Universal Credit），必須加入政府的就業支援計劃，計劃規定若失業達6個月，必須申請擔任學徒、實習生，或接受工作安排。

根據英國智庫Resolution Foundation研究，英國千禧世代（1981年至2000年出生者，又稱Y世代）在22歲到30歲期間，較X世代（1966年至1980年出生者）的青年時期，平均每年少賺1萬2500英鎊（約新台幣50萬元）。

依據經濟理論，國家處於和平時代，人民資產累積，後一世代一生中的所有收益通常較前一世代要高。然而千禧世代恐怕會是首個比上一世代賺得更少的世代。

2008年及2009年的全球經濟不景氣，及隨後的緩慢復甦，僅是英國千禧世代低薪的原因之一。金融危機之後，青年的低薪狀況比金融危機爆發前更加嚴重。

根據統計，英國平均薪資是年薪2萬7271英鎊（約新台幣115萬元），要賺到這個薪資，大概要到30多歲。22至29歲的青年，每月薪資落在1829至1924英鎊（約新台幣7萬7000元至8萬1100元）；大約是平均薪資的8成。

薪水看似不算特別低，但許多都是兼職工作或是自營業。根據就業市場統計，相較X世代當年，千禧世代20多歲時從事兼職工作的比率高出25%，許多人都是簽署「零時契約」（Zero Hour Contract）。

「零時契約」工作者需保證可隨時上工，依工時支薪，但工時不定造成所得不穩，僱傭關係也相當脆弱。這種僱傭型態逐年增加，在2003年至2005年僅占英國所有工作契約的0.4％，但在2016年底已占2.8％，受雇者多是年輕人。

zoom in 英國青年的實質收入較嬰兒潮與X世代年輕時來得低，圖為打折季節青年搶購折扣商品。中央社記者戴雅真倫敦攝 107年2月4日英國青年的實質收入較嬰兒潮與X世代年輕時來得低，圖為打折季節青年搶購折扣商品。中央社記者戴雅真倫敦攝 107年2月4日

另外，年輕人如果要在倫敦等大都市討生活，這樣的薪資水準，無法應付高昂的物價及房租。英籍香港華裔、32歲的謝言浩就說，要在倫敦生活，起碼要有4萬英鎊（約新台幣170萬元）以上年薪。這顯然不是平均年薪2萬7271英鎊負擔得起的。

謝言浩是千禧世代。曾在匯豐銀行當管理培訓生，並赴北京大學就讀MBA。近3年改從事餐飲業，曾在倫敦米其林星級港式餐廳點心部工作，去年開始和來自台灣的林意庭在倫敦合作經營「小島車輪餅」。

由於曾在金融業和餐飲業工作，據他觀察，金融業的薪資較高，大學剛畢業估計年薪在3萬5000至4萬英鎊（約新台幣150萬元至170萬元），工作幾年後，年齡邁入3字頭，約可有5萬英鎊（約新台幣210萬元）以上年薪。相較之下，餐飲業的年薪大約在2到3萬英鎊（約新台幣85萬至127萬元）左右。不同行業別，薪資水準差異相當大。

謝言浩說：「英國政府確實做了很多來輔助年輕人就業，但若要改變現況，政策仍有進步空間。」

薪資減少，擁有房產的前景跟著不樂觀。英國嬰兒潮在30歲時擁有房子的機率比千禧世代高5成。高房租下，千禧世代比嬰兒潮當年多付出4萬4000英鎊（約新台幣185萬元）的房租。根據統計，千禧世代有59%的人租屋，38％擁有房產。

千禧世代啃老的比率也比前一世代高。根據統計，全英國25至34歲族群有14%和父母同住。

不過，近年英國青年的失業率逐漸下降。根據英國國會「就業與退休金委員會」（Work and Pensions Committee）報告，英國青年（定義為16至24歲），非全職學生中，失業人口（有求職意願者）從2011年高峰的74萬3000人，縮減至2016年底的38萬人。若加上全職學生中的失業者，則從100萬人縮減至57萬人。

儘管如此，英國青年失業率仍然高達11%，是平均失業率4.8%的2倍以上。

為改善青年低薪及失業率過高的現象，英國政府推動了新措施。2017年4月起，領取福利救濟金的青年必須加入就業支援計劃，另外，「勞工就業支援」（Jobcentre Plus Support）人員也會前往學校，協助學生瞭解就業市場，並協助取得工作經驗。由於英國有學徒制的傳統，政府也訂定在2020年前培養300萬名學徒的目標。

英國政府在2014年也設立1600萬英鎊（約新台幣6億4000萬元）的「青年參與基金」（The Youth Engagement Fund），提升青年教育與就業，避免14至17歲青年成為不升學、不就業與不參加就業輔導的「尼特族」（NEET）。

一連串的政策，究竟能否讓青年失業率持續減少、增加青年收入，還有待觀察。1070204

延伸閱讀》閃亮韓流背後 南韓青年的苦與悶

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