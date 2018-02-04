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桃園大潭設天然氣接收站遭批 中油澄清

發稿時間：2018/02/04 16:21

最新更新：2018/02/04 16:21

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（中央社記者邱柏勝台北4日電）媒體評論，中油在桃園大潭設置天然氣接收站，是將藻礁與電力當作賭注。中油今天回應，強調會避開藻礁及多杯孔珊瑚的範圍，並尋求專業諮詢，以達經濟與環境永續共榮目標。

今天「聯合報」社論以「藻礁和電力都被中油當成賭注」為題，認為中油公司為避免去年815全台大停電事件重演，在桃園大潭設置天然氣接收站，但主要是為了搶時間而貪圖方便，希望利用現成工業用地趕工設站，但卻置珍稀藻礁的環境資產於不顧，令人難以理解。

對此，中油公司今天發布新聞稿指出，針對第三座液化天然氣接收站設置案，中油基於企業社會責任及環境永續，已充分反映環團訴求，在新的規劃中，將避開藻礁及多杯孔珊瑚的範圍，廠區配置僅使用工業區內原開發單位東鼎公司已經填好的儲槽區用地，以及現有施工碼頭及其後線已經淤砂的範圍，完全避開裸露藻礁及發現多杯孔珊瑚範圍。

此外中油強調，工業區、港並改採開放式配置，讓潮間帶具藻礁生態的海水維持自然流通，讓生態所需營養鹽持續補充，希望將對藻礁生態的影響降到最低。

中油表示，首座天然氣接收站地點是高雄永安接收站，目前每年卸收量已接近操作能量上限，隨著國內天然氣需求逐年增加，需求地區逐漸北移，中油除由永安接收站埋設海底輸氣管線，將永安卸收天然氣送到中、北部使用，並在台中港建置國內第二座接收站，並埋設台中到桃園大潭海管，供應大潭電廠及北部民營電廠使用。

不過，106年台中接收站卸收量已經趨近接收站及海管操作能力上限，考慮區域供氣平衡、降低全數仰賴海管供輸，天然氣不宜過度集中單一接收站，以及大潭電廠增建機組用氣期程，因此決定在桃園觀塘興建第三座接收站。

中油表示，第三接收站完成後，國內天然氣需求可透過北中南三座接收站分區供應，如有接收站因天候或其他因素無法進港，可調整由接收站及海管支援，確保國內供氣穩定。由於國內中北部地區冬天期間海況天候較差，為克服天候影響天然氣進港問題，包括台中接收站、第三接收站都將配合增建儲槽，增加存量來因應，以克服天候延誤天然氣船進港問題。

中油強調，在觀塘興建第三接收站，不只可以及時供應大潭電廠新增機組用氣需求，協助確保電力供應穩定，同時也將有助於解決空污問題，更重要的是將來國內天然氣可由北中南三座接收站分區供應，解決大家關心的供氣穩定安全問題。

至於外界關心的大潭藻礁保育問題，中油將持續與環團、政府主管機關溝通，並將邀請更多專家學者提供專業諮詢協助，希望能達到經濟與環境永續共榮目標。（編輯：李信寬）1070204

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