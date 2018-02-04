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大同前董座林蔚山 婉辭擔任總裁

發稿時間：2018/02/04 19:39

最新更新：2018/02/04 20:05

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大同公司4日公告，前董事長林蔚山婉辭擔任大同集團總裁。（中央社檔案照片）大同公司4日公告，前董事長林蔚山婉辭擔任大同集團總裁。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北4日電）大同今天公告，前董事長林蔚山婉辭擔任大同集團總裁。大同轉述，林蔚山認為「總裁」是他父親林挺生民國95年過世後敬設之稱謂，為表示對父親敬意，婉謝董事會好意。

大同公司日前發布重大訊息公告，董事長林蔚山辭任，董事會通過由現任總經理林郭文艷擔任董事長，並一致推舉林蔚山為大同集團總裁。

不過，大同發言人彭文傑表示，公司今天收到前董事長林蔚山致公司董事會函，林蔚山認為「總裁」為其父親林挺生民國95年過世後，為表示對他的尊敬，而設之稱謂。為表示對其父親敬意，林蔚山婉謝大同公司董事會好意，也感謝董事會對其付出與貢獻肯定，並希望董事會無需再做任何安排。

林蔚山在多年前以個人名義投資筆電廠通達，但通達經營不善，致虧損連連，林蔚山疑涉挪用大同集團資金、觸犯證券交易法的背信罪，台灣高等法院原判決林蔚山共需賠償新台幣22億元，但最高法院廢棄高院的原判決，並發回重新審理。

大同市場派先前屢次以林蔚山在通達案被判刑為由，認為林蔚山不適任大同董事及董事長，但林蔚山去年5月在股東會喊冤，直言司法不公不義。

林蔚山在辭職聲明書指出，通達案，他被指責為背信掏空時，「真是泣血錐心之痛」；林家第三代傳承的他長期努力於經營公司，怎可能有任何念頭去傷害大同？

大同公司日前發布新聞稿表示，在大同歡慶百年之際，華映與綠能開始轉盈，大同公司也站上新事業成長的軌道，林蔚山希望將更多個人心力投入大同集團的發展和社會公益，並全力捍衛自身清白與維護司法正義。（編輯：李淑華）1070204

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