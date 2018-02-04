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北韓代表團 逾3年訪南韓最高階官員率領

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金融科技創新實驗 業務量總金額上限1億

發稿時間：2018/02/04 20:05

最新更新：2018/02/04 20:05

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（中央社記者蔡怡杼台北4日電）為利金融科技發展，金管會擬第2季開放業者申請創新實驗，同時為保障消費者權益，限制創新實驗業者承作業務量上限為新台幣1億元，且對單一客戶的信貸、保費等也都設下不同限制。

總統蔡英文1月底公布，全球第一部金融監理沙盒法律「金融科技發展與創新實驗條例」，明定創新實驗期間以一年為限，可延長一次，若涉及修法則不限，創新實驗期間最長不得超過3年，為全球最長實驗期。

金融監督管理委員會預計第2季起開放業界申請創新實驗，正著手訂定相關子法，目前兩部子法「金融科技創新實驗管理辦法」草案以及「金融科技創新實驗審查會議及評估會議運作辦法」草案已完成。

管理辦法的重點為創新實驗的申請程序、審查基準、駁回事由、實驗規模、參與創新實驗者的保護措施及相關監督管理；運作辦法重點在於創新實驗審查會議及評估會議的運作方式、成員、應迴避事項。

為控管實驗風險、兼顧金融市場秩序，以及保護參與者的權益，管理辦法對參與創新事業的業者採「單一」及「總額」雙層控管，即不僅限制創新實驗業者的實驗期間總業務量，同時，對單一客戶承作量也設下天花板。

管理辦法明定，參與創新事業的業者實驗期間的業務量總金額不得超過新台幣1億元或其等值外幣為限；對單一客戶往來業務量則設下三道天花板，首先，消費信貸總額上限為50萬元、保費或保險服務費上限為10萬元、有擔保貸款等其餘金融商品或服務上限為25萬元。（編輯：李淑華）1070204

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