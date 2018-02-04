和碩看好今年景氣 童子賢：AI無所不在

（中央社記者江明晏台北4日電）和碩看好今年景氣，董事長童子賢表示，新投資案可望在3月董事會討論，新廠投資將鎖定2、3年後的商機；同時，童子賢認為AI無所不在，並發現該好好認識現在的印度。



和碩聯合科技董事長童子賢、總經理兼執行長廖賜政今天舉行旺年會，並在會前接受媒體訪問。



童子賢強調，「不見兔子不撒鷹」，既然看到投資方向，整個和碩集團就會全面性的動起來，因應智慧手機、平板電腦的全螢幕、輕薄趨勢，旗下生產金屬機殼的鎧勝，從10年前的配角，變成重要的零組件供應商，現階段更配合客戶擴充產能。



他說，做隱形眼鏡的晶碩也是一樣，看到了商機才擴大投資，產品在日本市場相當受歡迎，另外做載板的景碩，以及海華業績都相當不錯。



他說，和碩旗下每家公司步調不同，發展到每一個階段都有不同的技術、人才需求，是否掛牌上市籌資也有不同的考量。



廖賜政表示，2018年和碩邁向新的10年，景氣不錯，從某些零組件非常缺貨來看，代表景氣回升，今年的資本支出將比去年多一點，新的投資案可望在3月召開董事會討論，新廠投資鎖定2至3年後的商機，新產線的擴充則可配合今年的業務成長。



他說，10年前大家無法想像現在的產業盛況，人工智慧（AI）、無人工廠、物聯網（IoT）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）當道，這些項目也都是既有產品轉向的重要依據。



童子賢笑著說，「我的工作不是看水晶球，我是工程師，不是魔術師」，最近閱讀與印度有關書籍，和同事聊天，從印度聊到量子力學，討論AI、扯半導體產業，台積電的技術已超過7奈米，話題跳很遠，發現該好好認識現在的印度。



對於媒體詢問，聊到印度，是否與最大客戶近期在印度生產手機有關？童子賢並未多說，但廖賜政強調，和碩在印度有兩個據點，運作非常順利。



童子賢認為，人工智慧（AI）無所不在，就像網路不會只是單一產品，好好用AI就像好好用網路一樣，所以生產效率提升都用得到AI，未來還可能出現AI訓練師，而中小企業正可扮演AI訓練師角色，讓初開發的AI商品，變成實用的AI產品。



對於媒體提問針對央行人事及匯率看法，童子賢說，貨幣政策不但是國家層級，更是國際層級的議題，中央銀行總裁彭淮南是14A總裁，期待央行繼續維持。



童子賢表示，和碩去年吃了匯率的悶虧，否則業績可以更好。（編輯：李信寬）1070204