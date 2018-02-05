聯準會新主席非經濟學家 升息速度挑戰大

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）共和黨籍前投資銀行家鮑爾明天將就任聯邦準備理事會主席，接管美國貨幣政策。非經濟學家出身的鮑爾可能很快會面臨艱難的政策抉擇，讓他置身聯準會升息速度的爭論中心。



法新社報導，今天剛滿65歲的鮑爾（Jerome Powell），或許是史上最富有的聯準會（Fed）主席。他將接替葉倫（Janet Yellen），她是聯準會第一位女性主席，只擔任一個任期。



過去10年的經濟動盪，迫使聯準會採取前所未見的政策手段，意圖讓美國經濟自全球金融危機復甦。鮑爾接掌的此時，聯準會正處於異乎尋常的平靜時刻。



然而，身為少數非經濟學家出身的聯準會主席，鮑爾可能很快會面臨艱難的政策抉擇，讓他置身聯準會升息速度的爭論中心。



一月的薪資水準呈現近10年來最大的年增幅度，隨美國經濟成長，工作機會也以穩定速度增加。大規模稅務改革上路開始見效後，企業與消費者信心指數也維持在高點。



現今，全球各主要經濟體同時處於成長狀態，這是個不尋常卻令人樂見的巧合，但讓人不禁開始憂慮，何時景氣復甦會結束，又以何種方式結束。



經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）美國宏觀投資者服務總監博斯姜琪克（Kathy Bostjancic）指出：「美國經濟處於全球經濟同步復甦的循環晚期、財政刺激正發揮效用的當下，他最大的挑戰將是領導（聯準會）進一步調控利率。」



葉倫是近40年來唯一未獲任命續任的聯準會主席。當前，失業率只有4.1%，位於17年來的低點，是她接掌聯準會時的一半，通貨膨脹不明顯，且美國經濟已持續成長近4年。



另外，葉倫領軍下，聯準會結束大規模債券收購計畫，開始「正常化」程序，也就是在不擾亂易受擾動的金融市場下，削減投資規模。



葉倫在有關升息速度的爭論中勝出，採漸進升息方式，以確保美國經濟持續穩定復甦。聯準會在葉倫任內5度調升主要貸款利率，包括去年3度升息。



博斯姜琪克說：「葉倫移交給即將接任的主席鮑爾『正常化』的經濟和貨幣政策環境。」



去年12月是聯準會去年第3度調升基準貸款利率。聯準會也指出，今年可能會有3次升息。



外界普遍預期，今年第一次升息會發生在3月，鮑爾屆時也會舉行首次記者會。鮑爾自2012年開始擔任聯準會理事。（譯者：陳妍君/核稿：林治平）1070204