高科技微創醫材 台灣廠商秀研發成果

（中央社記者朱則瑋台北5日電）科技部今天舉辦「Future of Surgery微創手術未來趨勢研討會」，除邀國內外專家來台分享經驗，台灣廠商也在現場展現結合人工智慧等高科技微創醫材的研發成果。



科技部指導，生醫產業創新推動方案執行中心及中部科學工業園區管理局主辦、秀傳亞洲遠距微創手術中心協辦的「Future of Surgery微創手術未來趨勢研討會」，今天在交通部集思會議中心舉行。



研討會除了國際知名微創訓練中心及指標性國際大廠參與，現場也安排「台灣微創手術房體驗發表會」，吸引國內、外醫材產業、醫院醫師、產學研各界共200人參與盛會。



2017年行政院核定「生醫產業創新推動方案」，把「微創醫材」列入台灣醫材發展重點，要協助國內產業轉型升級，朝高附加價值的中高階醫材布局，科技部想藉由這次研討會，展現台灣廠商研發成果，並邀國內外產學人士分享經驗技術。



在台灣微創手術房體驗發表會中，匯集了國內各大自主研發醫材產品，像是秀傳亞洲遠距微創中心的微創教育與AI(人工智慧)手術資料運用、承鋆生醫的3D內視鏡手術系統、台微生醫的超輕型手術用顯微鏡、台灣骨王的智慧導航手術眼鏡、上銀科技的微創手術機器手臂、常廣醫材的微創手術器械、鼎眾的智慧手術床及手術燈、德盟儀器的內視鏡系統、進化開發的智慧病房、醫百科技的智能導航系統、鐿鈦科技的骨科導航系統、跨視代科技的手術直播系統等。



科技部長陳良基表示，台灣廠商在微創醫材擁有具競爭力的商品及研發能力，而促成產品系統整合，帶動廠商區域產業創新，幫助廠商打入國際市場，提升知名度，就都是當前科技部要做的事情。



研討會中，產學界人士分享微創手術與開刀房科技現況、AI人工智慧輔助微創手術的應用實例、微創手術及人工智慧開刀房市場分析、下世代微創手術及人工智慧開刀房發展、台灣發展下世代微創手術、以及人工智慧開刀房的未來機會與策略，為台灣與國際接軌建立雛形。(編輯：趙蔚蘭)1070205