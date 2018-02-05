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東森集團拚新南向 王令麟投資越南15億美元

發稿時間：2018/02/05 13:44

最新更新：2018/02/05 13:44

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（中央社記者江明晏台北5日電）東森集團總裁王令麟今天表示，今年將積極開拓海外市場打國際盃，同時，支持政府新南向政策，目前已有計畫在越南進行永安港大型共同投資案，總投資金額15億美元。

東森集團總裁兼執行策略長王令麟今天表示，回顧2017年集團旗下各事業體表現亮眼，東森國際營收新台幣11億元，獲利共25億元。東森集團今年將走向世界國際化，投入新媒體、新零售策略；在人才培育方面，今年也將大幅徵才、積極開拓海外市場打國際盃。

東森集團旗下包括東森購物、東森新聞雲、東森全球新連鎖事業等公司，橫跨新零售科技、業務、行銷、新媒體等領域。

在海外拓展布局方面，王令麟表示，東森集團支持政府新南向政策，目前已有計畫在越南進行永安港大型投資案，投資金額高達15億美元，東森集團將結合包括國內外大型企業集團及金融機構等共同投資，在越南政府邀請下王令麟也規劃於近期率領包括國內外有投資意願的企業代表組團赴越南實地考察。但目前王令麟仍在聲請解除限制境管。

東森國際日前已併購香港草莓網，王令麟也提到，草莓網併購案前後大約花了7個月，若能夠出國親自洽商，應該2個月就能更有效率的談下來。

集團金母雞東森購物2017年的營收139億元、獲利4.8億元，將以新零售為布局，未來將以跨通路整合、發展自營商品、國際合作併購與拓展海外市場為主要策略。

另外，王令麟說，ETNEWS新聞雲營收6億元，營收成長45%，已超越華視、中視兩家傳統無線電視台，表現強勁，今年目標營收10.7億元，現在已有美洲、紐澳與馬來西亞等不同分版內容，也計畫將積極往大陸市場邁進。（編輯：李淑華）1070205

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