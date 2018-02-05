東森電視賣了 王令麟：嫁到富爸爸欣慰

茂德國際入主東森電視過關，東森集團總裁王令麟5日評論：「嫁到富爸爸很欣慰。」（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北5日電）茂德國際入主東森電視過關，東森集團總裁王令麟今天評論，「嫁到富爸爸很欣慰」，同時在媒體內容加碼布局，將與韓國夥伴合資在台催生韓國頻道，預計今年中開播。



茂德國際去年11月宣布以新台幣180億元，從「凱雷集團」和「東森國際」買下東森電視的股份，兩者持股合計超過80%，入主東森電視，國家通訊傳播委員會（NCC）日前審議通過茂德國際收購凱雷持有東森電視的65%股權案。



東森集團總裁兼執行策略長王令麟今天對此評論，「嫁到富爸爸很欣慰」，他提及，當初反對台數科買東森電視，是認為他的資金幾乎是向銀行借錢，不適格經營電視台，但認為茂德資金沒跟銀行借一毛錢，展現十足誠意，他自認膽識和企圖還不如他，「與其我們自己做不到，不如交給富爸爸經營，相信入主後東森電視後競爭力會更強；看好茂德將全面改觀電視台投資奄奄一息的狀況。」



王令麟同時也表示，未來東森電視和東森集團仍會維持合作關係，包括Ettoday目前已和東森電視合作新聞內容等。



另外，王令麟坦言，台灣經濟很悶，政府雖做了很多努力，但還是外熱內冷，身為企業沒有悲觀的權利，要擔負眾多家庭生計只有努力向前，然而產業變化很快，大企業都在積極做跨業經營，企業如果只有單一產品與商業收入會面臨危機。



「過去通路是王，現在已經是商品為王」，他說，台灣是雲端、電子商務殖民地，看好東森購物的競爭力，面對面的行銷、在地化也是很重要的，東森購物現有5個通路，包括電視、型錄、網路、MOD、電話行銷。東森購物近期已併購香港草莓網，瞄準全球跨境電商，目標未來3年建立10個通路，包括新增直銷、跨境、APP、B2B2C、Wechat微商，還將發展OTT平台上的露出。



在媒體內容布局上，王令麟也表示，東森集團2017年8月3日與韓國現代購物、KBS媒體公司三方簽訂合作意向書，宣布成為戰略夥伴，將積極在商品引進、節目製播技術等購物與影視上展開全面性交流。



三方將合資在台催生全新韓國頻道，東森集團將持股約35%，將引進最新韓劇與綜藝節目，預計於2018年上半年開播，初期將在MOD播出，後續將擴大到有線電視系統台上架。



談到韓國，王令麟表示，台灣已遠遠被甩在南韓後面，感嘆韓國已非吳下阿蒙，今天已是可敬的對手。舉例來說，韓國現代購物有50%來自行動營收，這也是東森購物積極發展的方向。（編輯：林淑媛）1070205