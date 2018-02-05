陸年進高粱5百萬噸 稱傾銷調查有必要

（中央社記者林克倫北京5日電）針對中國商務部對產自美國的高粱發起雙反調查。中共中央農辦主任韓俊今天表示，反傾銷調查是WTO成員國的權力，發起高粱反傾銷調查，是為保護中國農民利益採取的必要措施。



新華社昨天發佈今年第一號文件「中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見」。中國國務院新聞辦公室今天舉行新聞發佈會，中共中央農村工作領導小組辦公室主任韓俊在回答媒體提問時，做出上述回應。



對於啟動對美國進口高粱的反傾銷反補貼調查原因，韓俊指出，最近幾年，中國國內糧價顯著高於國際市場價格。尤其玉米，2013年以後，國內玉米價格就全面高於配額內進口完稅價格。



他表示，由於玉米進口採配額管理，配額以外再進口並不划算，於是這幾年就出現玉米替代品進口急劇增加的情況。



在增加的速度上，韓俊透露說，2013至2016年，玉米替代品（主要是高粱、大麥、玉米酒糟、木薯等作物）多達2277億斤（一斤等於500公克），相當於每年擠占中國國內近600億斤的玉米市場，導致玉米大量積壓。



至於選擇高粱為調查對象，他指出，一是高粱進口確實對中國農民造成實質性的損害。二是中國自美國進口的高粱增長非常快，去年高粱的進口還有505.7萬噸，美國是主要進口國。



韓俊表示，反傾銷調查是任何一個WTO（世界貿易組織）成員國的權力，各個國家都在使用，「發起高粱反傾銷調查，是為保護中國農民利益採取的一個必要措施」。（編輯：張淑伶）1070205