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朱立倫走訪高屏 擴展有機蔬果拍賣平台

發稿時間：2018/02/05 14:20

最新更新：2018/02/05 14:27

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新北市長朱立倫（右）5日到高雄走訪中崎農產運銷合作社，並一一向農友握手致意。中央社記者董俊志攝　107年2月5日新北市長朱立倫（右）5日到高雄走訪中崎農產運銷合作社，並一一向農友握手致意。中央社記者董俊志攝　107年2月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）新北市長朱立倫今天往南行，走訪高屏並在產地召開說明會，允諾提供農友最好的有機拍賣市場，希望青年農民也加入，讓有機農業可以成為台灣農業的主流。

朱立倫由新北市副市長李四川、果菜運銷公司董事長、總經理等人陪同到高雄、屏東走訪農產運銷合作社，並聽取農民對有機農產拍賣的意見。

朱立倫首站到位在高雄市橋頭區的中崎農產運銷合作社，數十名有機農民參與並聽取新北市果菜公司拍賣流程的簡報，農民對新北市設立「有機蔬果拍賣」平台有期待，不過也擔心萬一賣不出去或可能賤價出售的情形。

「足感動要設立有機拍賣市場！」逾80歲、人稱「香蕉伯」的林慶鎣頂著寒風告訴朱立倫，他曾長時間努力推動有機農作，也曾建議要設立有機拍賣市場，卻都未得到回應，他肯定朱立倫的作法，也分享過去被不肖業者騙了1000多箱作物卻沒收到錢的心酸過往。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，新北果菜公司有健全的貨款計算流程，農民不會被倒帳。

另有農民建議新北市果菜公司在南部設集貨場，可以讓農民省運費，也有農民擔心一旦農穫賣不出去恐被當成垃圾清理的問題。

朱立倫表示，新北市從民國100年起推動有機作物，並從學校開始推廣，讓小朋友食用有機蔬菜，他指出新北400萬人是台灣最大的有機農產消費地。

為增加全台有機小農通路，新北市去年9月開始在板橋果菜市場開辦「有機蔬果拍賣」平台，希望擴展有機安全蔬果供應來源。朱立倫親自走訪高屏產地並說明，也鼓勵小農申請供應有機蔬果。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070205

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