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歐盟將稅改 要Google和臉書乖乖繳稅

發稿時間：2018/02/05 14:34

最新更新：2018/02/05 14:46

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管經濟事務執委莫斯柯維奇今天表示，執委會3月底前將提出針對網路巨擘的稅改計畫，以讓他們在營利的國家繳稅為目標。

莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）告訴法國廣播電台Radio J，他的提案會對數位經濟收益課稅「打造共識，並注入強心針」。

根據歐盟法律，像是谷歌（Google）和臉書（Facebook）等美國科技大廠可以在任何歐盟成員國申報所得，促使他們選擇在愛爾蘭、荷蘭或盧森堡等低稅率國家繳稅。

這剝奪其他歐盟國家的稅收，儘管這些科技大廠在那些國家獲利的比重較大。

經濟合作暨發展組織（OECD）表示，根據2015年的估值，這樣的規定造成世界各國政府每年稅收最多損失2400億美元（新台幣7兆704億元）。

莫斯柯維奇說：「這個構想是為了確認數位公司的活動，所以我們需要一系列指標，點擊數、IP位址數、廣告，最後是收入…然後我們會找方法向他們課稅。」

他說，新規定將適用於谷歌、蘋果（Apple）、臉書和亞馬遜（Amazon）這4大科技巨頭，以及住宿網站AirBnB和Booking.com。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070205

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