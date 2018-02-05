/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春
>rss

銀行放送招財物 怎麼使用報你知

發稿時間：2018/02/05 14:49

最新更新：2018/02/05 15:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
農曆春節即將到來，銀行業者開始發放發財金、開運水給客戶，但怎麼使用才能真正招到財，業者告訴你怎麼做。中央社記者田裕斌攝　107年2月5日農曆春節即將到來，銀行業者開始發放發財金、開運水給客戶，但怎麼使用才能真正招到財，業者告訴你怎麼做。中央社記者田裕斌攝　107年2月5日

（中央社記者田裕斌台北5日電）農曆春節即將到來，銀行業者開始發放發財金、開運水給客戶，但怎麼使用才能真正招到財，業者告訴你怎麼做。

台新金控旗下台新銀行今年準備2萬6888瓶開運水及1萬6888份發財金，台新銀客群經營處副總經理史筱平表示，開運水及發財金都特地選在吉日吉時將開運水放置金庫，吸取金庫財氣，發財金更經過北港朝天宮或金山財神廟誦經祈福。

史筱平建議，開運水可以放置在家中財位，在49天後喝掉或灌溉有土的盆栽內；發財金則可以放在皮夾、保險箱中保持好財運。

第一金控旗下第一銀行今年則是準備「金磚福米」及「發財錢母」贈送客戶，一銀營運業務處長杜文達表示，「金磚福米」選定吉日吉時經過一銀金庫加持，客戶帶回家可放在家中財位或者辦公桌，就可帶來金玉滿堂、五福臨門的好財運。

杜文達指出，可將「金磚福米」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點「金磚福米」與自家米飯一起烹煮食用，就能招來一整年的福氣、財氣強強滾。

至於「發財錢母」經過「銀行加上財神廟」雙金庫加持，可以放在錢包隨身攜帶、夾在存摺，或是擺放於家中財位，象徵金銀滿庫，迎來好財運。（編輯：林沂鋒）1070205

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP