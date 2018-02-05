銀行放送招財物 怎麼使用報你知

農曆春節即將到來，銀行業者開始發放發財金、開運水給客戶，但怎麼使用才能真正招到財，業者告訴你怎麼做。中央社記者田裕斌攝 107年2月5日

（中央社記者田裕斌台北5日電）農曆春節即將到來，銀行業者開始發放發財金、開運水給客戶，但怎麼使用才能真正招到財，業者告訴你怎麼做。



台新金控旗下台新銀行今年準備2萬6888瓶開運水及1萬6888份發財金，台新銀客群經營處副總經理史筱平表示，開運水及發財金都特地選在吉日吉時將開運水放置金庫，吸取金庫財氣，發財金更經過北港朝天宮或金山財神廟誦經祈福。



史筱平建議，開運水可以放置在家中財位，在49天後喝掉或灌溉有土的盆栽內；發財金則可以放在皮夾、保險箱中保持好財運。



第一金控旗下第一銀行今年則是準備「金磚福米」及「發財錢母」贈送客戶，一銀營運業務處長杜文達表示，「金磚福米」選定吉日吉時經過一銀金庫加持，客戶帶回家可放在家中財位或者辦公桌，就可帶來金玉滿堂、五福臨門的好財運。



杜文達指出，可將「金磚福米」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點「金磚福米」與自家米飯一起烹煮食用，就能招來一整年的福氣、財氣強強滾。



至於「發財錢母」經過「銀行加上財神廟」雙金庫加持，可以放在錢包隨身攜帶、夾在存摺，或是擺放於家中財位，象徵金銀滿庫，迎來好財運。（編輯：林沂鋒）1070205