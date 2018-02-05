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外資大買反向ETF疑炒匯 央行專人緊盯

發稿時間：2018/02/05 19:19

最新更新：2018/02/05 19:19

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）外資持續買進反向ETF（指數股票型基金），企圖規避法令限制，遭外界質疑炒匯。中央銀行今天對外資「道德勸說」，並已派一組人馬密切觀察外資在反向ETF商品部位變化。

去年新台幣兌美元勁揚8.14%，創近30年最大年升幅，進入今年1月，新台幣仍維持強勢，單月再強升2.39%。這波新台幣升值過程中，外資扮演舉足輕重角色，據金融監督管理委員會統計，截至今年1月底，外資累計淨匯入達2132.47億美元（約新台幣6兆3974億元），創歷史新高。

不過，近期外資雖大舉匯入，但開始轉向買進反向ETF商品，一反過去透過成本較低的期貨商品避險，被外界質疑規避央行規定外資匯入資金有7成需投入台股限制（即投入債券及貨幣市場工具上限為3成），有炒匯嫌疑。

央行外匯局長顏輝煌表示，央行已掌握5、6家外資在初級市場大量申購反向ETF的行為，主要標的以「元大台灣50反1」為主，量「確實比以前多一點」，「我們有去了解，但他們說是為了避險」。

顏輝煌說，外資直接向券商申購反向ETF，是以新台幣為保證金，目前暫不列入外資投入債券及貨幣市場工具3成上限範圍內。

媒體提問，當外資在現貨市場做多，同時利用反向ETF做空，多空對沖（hedge），規避央行對外資匯入資金用途規定，是否有炒匯嫌疑？顏輝煌表示，央行已派一組人馬密切觀察，會注意外資在反向ETF商品部位變化。（編輯：李明宗）1070205

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