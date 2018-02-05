台股成交量106年近24兆 電子類股占逾7成

（中央社記者陳政偉台北5日電）主計總處統計，民國106年上市櫃股票總成交金額31兆6558億元，近10年第3高，其中集中市場股票成交金額23兆9722億元，主要類股成交金額比重，以電子類股占比逾7成最高。



主計總處發布國情通報表示，根據證券交易所及櫃檯買賣中心統計，106年集中市場股票成交金額23兆9722億元，較105年增加42.9%，店頭市場7兆6835億元，也增52.1%，併計上市櫃股票總成交金額31兆6558億元，為近10年第3高；年增幅45.1%，則為近10年最高；以交易日數計算，平均每日成交金額為1287億元。



觀察106年集中市場主要類股成交金額比重的變動情形，主計總處分析，以電子類股成交金額17兆3879億元為主，占比逾7成，較105年增加7.5個百分點；金融保險類股次之，但占比僅6%，減少2.5個百分點。



另外，電機機械及塑膠工業類股各占3.8%及3.2%，分別減少0.3個百分點及持平，其餘類股占比都在2%以下。



106年底，國際主要股市指數都呈現漲勢，主計總處解釋，與105年底相較，美國那斯達克綜合指數及道瓊工業指數分別上漲28.2%及25.1%，倫敦金融時報指數則上漲7.6%；亞洲國家中，香港、南韓股市分別上漲36.0%及21.8%，日本及新加坡股市也各上漲19.1%及18.1%，上海綜合指數上漲6.6%，國內集中市場加權股價指數則上漲15%。（編輯：林孟汝）1070205