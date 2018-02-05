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美股大跌僅演習 亞洲市場波動恐加劇

發稿時間：2018/02/05 20:44

最新更新：2018/02/05 20:44

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（中央社新加坡5日綜合外電報導）渣打集團經濟學家馬德威指出，美國股市2日大跌，對亞洲市場是個教訓。由於央行繼續打擊股市多年漲勢，亞洲需習慣更加波動的市場環境。

彭博報導，美國勞工部2日公布1月份就業報告，當中顯示薪資明顯增長，外界因而揣測，美國聯邦準備理事會（Fed）升息速度可能需要較市場預期加快。當天美股收盤應聲跳水。

由於亞洲開發中經濟體也正準備緊縮貨幣政策，美股這波大跌，可能是市場震盪將更加頻繁的警訊。

渣打集團（Standard Chartered Plc）首席亞洲經濟學家馬德威（David Mann）表示：「亞洲普遍最關注的議題是，上週公布的美國薪資成長率攀升至區間上端，是否會是持續的趨勢，甚至還將大幅升破區間。」

他指出，「果真如此，預期接下來應該會出現通貨膨脹升溫」，而這可能意味亞洲市場還將面臨遠多於目前的痛苦。

美股今年開年表現亮麗，標準普爾500指數1月總結上揚5.6%。但馬德威認為，這波漲勢可能「過度樂觀」，且1月走勢並非總是能夠準確預告全年市場表現。

儘管渣打集團並不預期，美國薪資將延續1月趨勢繼續大幅增長。不過，從美國公債殖利率攀上4年新高後持續走揚來看，已出現的薪資成長加速，仍將在全世界引發漣漪效應。

聯準會決策官員陸續移除貨幣刺激措施並且升息，削弱了金融危機以來股市受到的支撐，如今全球各國央行正努力追趕聯準會的腳步。

馬德威指出，馬來西亞開啟今年亞洲貨幣緊縮循環之後，若干亞洲經濟體也將採取貨幣政策正常化的行動，包括南韓和紐西蘭。他表示：「央行帶給市場的支持今年將減弱。」

馬德威還說，市場人士雖然早該知道這些風險，但美股2日大跌仍令投資人冷不防震驚，這是因為所有人已經習慣平靜無波的市場環境。

「投資人將必須比前幾年更加沉得住氣，去習慣接下來的市場波動。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070205

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