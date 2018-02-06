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關鍵字： 台股黑鷹直升機美股地震
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美股狂瀉 華郵分析：經濟表現仍良好

發稿時間：2018/02/06 13:31

最新更新：2018/02/06 13:31

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國紐約股市道瓊指數今天狂瀉1175.21點，今年以來的漲幅全部蒸發。華盛頓郵報分析，股市狂瀉並不意味經濟又將出現衰退，美國目前經濟表現良好。

道瓊指數今天收盤重挫1175.21點，跌幅深達4.6%，以24345.75點作收。標準普爾指數重挫113.19點，跌幅4.10%，收在2648.94點。那斯達克指數大跌273.42點，跌幅3.78%，收6967.53點。美股創6年半來最大跌幅，市值一天蒸發1.25兆美元（約新台幣37兆元）。

面對美股暴跌，白宮今天表示，美國總統川普聚焦長期經濟健康狀況，儘管市場遭逢強勁賣壓，基本盤依然「非常強健」。

華盛頓郵報也認為，股市與經濟並不劃上等號，股市下滑並不意味又將出現經濟衰退。事實上美國目前經濟表現良好，市場低迷並非因為景氣不佳所致，反而是有太多好消息造成。

分析指出，2日美國勞動部報告指出，美國1月份工資較去年同期上漲2.9%。工資上揚意味低失業率情況下，雇主被迫提高工資以吸引勞動力。德意志銀行首席國際經濟分析師史洛克（Torsten Slok）就指出，美國勞工工資正處於經濟衰退以來最快成長期，投資人也意識到低利率時代將結束。

美股拋售的一大憂慮正是通貨膨脹。分析指出，更準確地說，工資與物價上漲速度超過預期，美國聯邦準備理事會（Fed）將試圖控制通貨膨脹，調高利率，市場擔憂此舉將可能帶來經濟放緩，甚至帶來衰退。

不過史洛克並不認為美國經濟會出現衰退現象，更可能的情況是經濟過熱。市場反應的是好消息，而非壞消息。

預算與政策優先研究中心（Center on Budget and Policy Priorities）經濟學家柏恩斯坦（Jared Bernstein）也認為，市場是被工資增長加速的就業報告嚇到，投資人反應過度，勞動階級工資成長是好事。

另外，美國財政部公布美國政府今年舉債額逼近1兆美元，比去年同期激增約84%；美國聯準會高層變動帶來的不確定性，也讓市場擔憂。1070206

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