美股不支倒地 投資人焦慮不安

（中央社記者黃兆平紐約5日專電）美股今天出現恐慌性賣壓，道瓊工業指數終場重挫逾1100點，華爾街普遍充滿嚴重焦慮不安。投資分析師強調，通貨膨脹似乎上演王子復仇記，將促使美聯準會加速升息步調。



道瓊工業指數繼上週五大跌逾660點後，今天再暴跌逾1100點，跌幅超過4%，尤其下午3時過後，跌勢更兇猛，盤中一度崩跌近1600點。



美股接連大跌，全球股市應聲倒地，一般分析，這反應投資人擔憂高通膨及高利率，將讓過去多年股市榮景不再，導致瘋狂性賣壓湧現，各類股全遭殃。



避險基金Tudor Investment創辦人瓊斯（Paul Tudor Jones）指出，政策長期聚焦低通膨問題，以近乎零利率支撐經濟擴張，將會看到痛苦後果。



他建議政策制定者應採取更侵略性的緊縮政策，拒絕與最近稅改有關的任何不當財政措施。



瓊斯還說，大家又在製造以往曾發生多次的金融泡沫故事情節，目前市場氛圍很像1989年的日本或1999年的美國。今年1月股市表現更讓他確信類似事件可能重演。



美聯準會（Fed）新任主席鮑爾（Jerome Powell）今天宣誓就任，正當美經濟處於史上第3擴張期，失業率及通膨皆處於歷史低點。投資人都在觀察鮑爾如何因應變局，何時會升息。



不少分析師提到，過去股市漲不停，讓許多投資人忘了股市波動的基本特性，忘了本來應有的風險管控。這種千餘點恐慌狂瀉，不可能讓它一直延續下去，必須盡速找到支撐點。不過，紐約投資銀行Brown Brothers Harriman 外匯分析師辛（Win Thin）分析，這種典型的風險，不可能很快結束。



麻州Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭（Brad McMillan）也認為，外界似乎過度樂觀。今年1月股市一直漲不停，不是因為基本面好，而是投資人的過度信心。1070206