/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股黑鷹直升機美股地震
>rss

美股不支倒地 投資人焦慮不安

發稿時間：2018/02/06 13:38

最新更新：2018/02/06 13:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃兆平紐約5日專電）美股今天出現恐慌性賣壓，道瓊工業指數終場重挫逾1100點，華爾街普遍充滿嚴重焦慮不安。投資分析師強調，通貨膨脹似乎上演王子復仇記，將促使美聯準會加速升息步調。

道瓊工業指數繼上週五大跌逾660點後，今天再暴跌逾1100點，跌幅超過4%，尤其下午3時過後，跌勢更兇猛，盤中一度崩跌近1600點。

美股接連大跌，全球股市應聲倒地，一般分析，這反應投資人擔憂高通膨及高利率，將讓過去多年股市榮景不再，導致瘋狂性賣壓湧現，各類股全遭殃。

避險基金Tudor Investment創辦人瓊斯（Paul Tudor Jones）指出，政策長期聚焦低通膨問題，以近乎零利率支撐經濟擴張，將會看到痛苦後果。

他建議政策制定者應採取更侵略性的緊縮政策，拒絕與最近稅改有關的任何不當財政措施。

瓊斯還說，大家又在製造以往曾發生多次的金融泡沫故事情節，目前市場氛圍很像1989年的日本或1999年的美國。今年1月股市表現更讓他確信類似事件可能重演。

美聯準會（Fed）新任主席鮑爾（Jerome Powell）今天宣誓就任，正當美經濟處於史上第3擴張期，失業率及通膨皆處於歷史低點。投資人都在觀察鮑爾如何因應變局，何時會升息。

不少分析師提到，過去股市漲不停，讓許多投資人忘了股市波動的基本特性，忘了本來應有的風險管控。這種千餘點恐慌狂瀉，不可能讓它一直延續下去，必須盡速找到支撐點。不過，紐約投資銀行Brown Brothers Harriman 外匯分析師辛（Win Thin）分析，這種典型的風險，不可能很快結束。

麻州Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭（Brad McMillan）也認為，外界似乎過度樂觀。今年1月股市一直漲不停，不是因為基本面好，而是投資人的過度信心。1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP