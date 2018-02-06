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關鍵字： 台股黑鷹直升機美股地震
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美股狂瀉千點 川普失聲快閃

發稿時間：2018/02/06 13:42

最新更新：2018/02/06 13:42

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（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）美國股市今天暴跌逾1100點，而美國總統川普上任以來、一向自豪是自己的功勞讓股市漲不停，但今天川普卻絕口不提股市暴跌，遭網民譏「有功要攬，有過則閃」。

包括今日美國報（USA Today）及有線電視新聞網（CNN）都說，美股狂瀉，讓一向愛將股市大漲當成是自己功勞的川普，好好上了一課，今日美國報甚至暗喻，應以同樣標準檢視，「川普常把股市攀新高峰當成自己的功勞，那下跌呢？」

川普今天在俄亥俄州一場活動上，僅大談自己的減稅政策有多好，就業創新高，一向愛談股市創新高的他，面對道瓊工業指數盤中一度狂瀉1600點，創下史上最大盤中跌點，卻隻字未提。

美股收盤後，川普回到白宮，在直升機的噪音下，不像有時會主動走向記者，他對大聲喊問有關經濟與股市的話題，沒有回答。

而白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在書面聲明中表示，總統關注「長期的經濟基本面」，美國經濟基本面依舊非常強健，經濟成長轉強，失業率創歷史新低，勞工薪資也成長。

她還說，川普的減稅與監管改革，將進一步強化美國經濟，繼續為美國人民帶來繁榮。

股市的短期表現，當然可以視作盤整修正，然而，前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫，早就警示過美股存在過熱跡象。

葉倫去年5月就警示過，美股市值達相當高水準，有「潛在風險」。說話風格一向保守穩健的她在卸任Fed主席前更明白指出，美股和美國商業地產價格明顯偏高，但是否為泡沫或只是太高，她當時未置可否，僅強調擔憂資產估值如此之高。

川普上任以來，一向是美國股市的啦啦隊，甚是向記者或發推特「自我吹捧有功」，這也就不能怪美國輿論今天將他當成美股狂瀉的觀察人物之一，專注報導華府政情的Politico甚至形容，這是川普「自己設下的陷阱」，當他不斷為股市加油攬功勞的那一刻，就註定了他必須面對歷史性崩跌的這一天。

不少美國網民說，按照川普的邏輯與慣性，應該是時候要怪「都是前總統歐巴馬的錯」了，前白宮發言人卡尼（Jay Carney）還在個人推特上語帶嘲諷地說，即使在歐巴馬任上，美股走出金融危機「翻了一倍」，然而，歐巴馬政府從不吹噓股市，因為第一，股市不是經濟整體表現，第二，「當上漲你攬功勞，下跌你就要負責」。1070206

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