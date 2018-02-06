台股萬點保衛戰 投顧：封關行情恐告吹

（中央社記者江明晏台北6日電）全球股災，台股今天盤中暴跌645.85點，創史上盤中最大跌點，投顧認為，「投資人怕了，不像以前那麼勇敢」，不排除斷頭賣壓擴大，封關行情告吹，若失守萬點，整理期恐拉長。



美股道瓊指數狂瀉1175點，亞洲主要股市重挫，日經指數盤中大跌逾1200點，香港恆生指數也大跌逾千點，醞釀全球股災，台股今天暴跌，不但跳空跌破季線10760.6點，也直接摜破半年線10677.27點，直探年線10386.3點，午盤最低來到10300.4點，大跌645.85點，終場收在10404點，年線雖失而復得，但今年漲幅全吐光，收盤重挫542.25點。



華南投顧董事長儲祥生表示，美股累計兩天大跌逾8%，外資今天賣超估計達新台幣百億元，但美股經過兩天兇猛的跌勢，預估美股今天走勢會「稍微挺住」，但是台股「投資人會怕，不會像以前這麼勇敢」，如果繼續跌，不排除斷頭賣壓擴大，恐失守萬點。



兆豐投顧協理黃國偉表示，「台股最恐慌應該就是今天」，美股再下殺千點機率不大，台股下半週跌勢應該會趨緩，但擔憂台股過年休市期間國際金融市場有變動，投資人抱股過年意願很低，會趨於避險，基本上封關行情已不存在，只剩急跌反彈。



國泰證券期貨研究部表示，美股轉為弱勢格局，台股即將面臨封關，在國際股市大幅震盪之下，預期抱股過年意願將大幅縮減，即使美股反彈，台股仍具一定壓力，預期在封關之前，指數將持續震盪整理，需等待年後不確定因素消除之後，才有上揚的機會。



資深分析師林成蔭表示，觀察美國經濟指標其實沒有衰退疑慮，還在擴張期，資金撤出的恐慌來自擔憂升息次數高於預期，但只要沒有景氣反轉向下，當投資者恐慌心理告一段落後，資金就會回籠。



觀察台股，林成蔭表示，台股今天盤中大跌，盤中短暫失守年線10386.3點，收盤收復年線，顯示氣氛還不至於太差，可用年線做觀察點，接下來封關前有機會止跌，萬點關卡必須力守，否則未來整理期將拉長，史上最長萬點行情恐難在短時間回復，但也不必太過於悲觀，相對看好非電子如金融、生物科技、原物料族群。(編輯：陳永昌)1070206