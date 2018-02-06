核二2號機擬起動 黃國昌：未獲信任前沒資格

（中央社記者蔡佳伶、黃雅娟、朱則瑋台北6日電）台電向原能會提出核二廠2號機起動申請，時代力量立委黃國昌今天說，台電和原能會未獲得當地居民、大台北生活圈和台灣民眾信任前，沒資格談核二2號機起動。



原子能委員會核能管制處長張欣向中央社記者說，已經要求台電公司舉辦地方說明會，釐清民眾疑慮。原能會身為監管單位，絕對會嚴格審查，確保核二2號機的相關設備狀況符合要求，並與外部學者專家組成視察團隊，前往實地審查，時間約需要一個月，審查完成後，也願意到立法院報告。



台電發言人徐造華表示，核二廠2號機歲修後未起動，經過18個月後，仍按例進行歲修，並沒有因為機組不運轉就不進行歲修，事後更進行超過一個月的自主檢查，確保機組安全可用後，才向原能會提出重起申請。



徐造華並表示，會持續密切與地方溝通，未來也會尊重原能會的審查結果。



冬季爆冷供電吃緊，台電5日向原能會提出核二廠2號機起動申請。黃國昌今天早上在時代力量召開的集會遊行法記者會後回答媒體提問時表示，這不只攸關他的選區金山、萬里的居民，而是大台北生活圈所有居民的生命安全，這是非常嚴肅的事。



他說，核二廠曾發生過核燃料棒破損等意外事故，台電對核二廠管理能力如此差，原能會無法做到把關責任，要重起動這個過去事故不斷且已停機超過600天的機組，所涉及的風險，民眾有辦法信任台電和原能會嗎?



黃國昌表示，在獲得當地居民、大台北生活圈和台灣民眾信任前，根本沒資格談核二廠2號機起動的事。



時代力量立委徐永明則說，不要趁立法院休會時做這些事。（編輯：林孟汝）1070206