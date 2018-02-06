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宏國甜瓜抵台 外交部：增進雙邊貿易

發稿時間：2018/02/06 15:29

最新更新：2018/02/06 16:30

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為迎接首批宏都拉斯甜瓜抵台，外交部常務次長劉德立（左2）與宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）（右）等人出席5日在新北市舉行的開櫃暨品嚐儀式。（外交部提供）中央社記者侯姿瑩傳真　107年2月6日為迎接首批宏都拉斯甜瓜抵台，外交部常務次長劉德立（左2）與宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）（右）等人出席5日在新北市舉行的開櫃暨品嚐儀式。（外交部提供）中央社記者侯姿瑩傳真　107年2月6日

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）外交部今天表示，繼宏都拉斯咖啡、牛肉、海產後，首批輸台的甜瓜也於2月初抵達，可補足國內甜瓜生產空窗期。外交部重申將落實對友邦承諾，持續增進台灣跟宏都拉斯的經貿往來。

外交部今天發布新聞稿表示，總統蔡英文去年1月訪問中美洲友邦期間，與宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）就強化兩國合作關係建立共識。目前，台灣已陸續引進宏國咖啡、牛肉及海產等，首批輸銷台灣的宏國甜瓜也於2月初抵台。

外交部表示，為迎接宏都拉斯甜瓜抵台，外交部常務次長劉德立與宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra），於5日赴進口商馥農企業股份有限公司，出席開櫃暨品嚐儀式。

外交部指出，劉德立表示，宏都拉斯甜瓜品質優良，適合長途運輸，宏國甜瓜產期適逢國內冬季，可補足國內甜瓜生產的空窗期，不影響國內瓜農。宏國甜瓜外銷，也能進一步增加宏國的外匯收入與就業機會，共創雙贏。

同時，劉德立重申，外交部將落實對友邦承諾，持續增進台灣跟宏都拉斯的經貿往來。

出席位於新北市甜瓜開櫃儀式的謝拉告訴中央社記者，到5月為止，預計將有約70個貨櫃的宏都拉斯甜瓜陸續運抵台灣。1070206

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