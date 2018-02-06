曹興誠:台灣人要自信 欣賞悠閒是軟實力

聯電榮譽董事長曹興誠(右)6日出席台北國際書展，與矽谷創投天使投資董事長林富元(中)對談。曹興誠表示，懂得欣賞悠閒與藝術是台灣的軟實力，台灣人要有自信，懂得欣賞生活才會帶來快樂。中央社記者張建中攝 107年2月6日

（中央社記者張建中台北6日電）聯電榮譽董事長曹興誠表示，懂得欣賞悠閒與藝術是台灣的軟實力，台灣人要有自信，懂得欣賞生活才會帶來快樂。



曹興誠下午出席台北國際書展，與矽谷創投天使投資董事長林富元對談。曹興誠說，中國大陸經濟發展起來，有人認為台灣只有小確幸，這是不對的。



曹興誠表示，台灣有人願意喝茶聊畫、分享生活經驗，香港與大陸人會認為是浪費時間，他說，懂得欣賞悠閒與藝術是台灣的軟實力，台灣人要有自信，懂得欣賞生活才會帶來快樂。



談到收藏，曹興誠說，要靠收藏賺錢機會很渺茫，收藏應是受到感動、非常喜歡，有關收藏投資的課程是騙人的，不要上，學藝術鑑賞才會很有趣。



曹興誠表示，能賺多少錢是命，賺大錢要靠運氣，做事情一定要有樂趣，才不會度日如年。（編輯：郭萍英）1070206





2018台北國際書展6日起登場，主題為「讀力時代」，晚間CEO論壇活動邀請聯電榮譽董事長曹興誠（左）、矽谷創投天使投資董事長林富元（右）對談。中央社記者鄭傑文攝 107年2月6日