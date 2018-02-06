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台化：油價若變化不大 今年仍是好年

發稿時間：2018/02/06 20:04

最新更新：2018/02/06 20:04

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（中央社記者韋樞台北6日電）台塑企業今天公布1月業績，普遍優於去年同期和去年12月。台化副董事長洪福源認為只要今年油價變化不大，2018年全年仍是好年；台塑化則上修全年油價每桶約65美元。

台塑四寶普遍1月業績優異，並看好3月年後的旺季及補庫存效應。洪福源表示，大陸訂定脫貧和2020年全面小康化的目標，家電需求大增，特別是2017年全大陸的空調和冰箱的量增與小康有關，在家電需求大增下，有利3月塑化品補庫存效應。

洪福源認為，目前台化3月訂單幾乎全滿，不過銷售價格上仍要視油價變化，若是油價平穩，不會上升太快，3月業績是很好的一個月，整體第一季營收僅會比去年第四季略少一些，但全年都是看好的。

台塑化總經理曹明表示，最近因中東地區性因素和美元變化，使油價上下波動，美國最近每天增產4萬桶原油達992萬桶，預估今年很快會達到日產千萬桶目標；而油國組織OPEC減產目標提前達標到138%，估計在全球原油需求仍高和OPEC減產下，將支撐原油價格。

曹明說，台塑化估計今年布蘭特原油價格可能從原本每桶60美元上修到65美元，介於美國能源局預估的每桶59美元和摩根大通估計的70美元之間。

台塑董事長林健男表示，國際貨幣基金會(IMF)評估，今年全球經濟成長由3.7%上修到3.9%；世界銀行則評估由2.9%到3.1%，普遍維持景氣擴張，將支撐原料需求；同時美國減稅法案通過，可望刺激消費及投資需求，帶動美國經濟成長，川普將投入1.5兆美元投入基礎建設，將刺激亞洲塑料產品需求跟價格。

林健男指出，近期中東政局動盪，美元持續走弱，加上10家輕油裂解廠歲修，影響亞洲乙烯產量，有助乙烯報價上揚。台塑第一季開工率近9成，低於去年，2月份春節交貨天數較少，將遞延到3月傳統旺季出貨，預期3月單月表現將優於1、2月，但整體第一季營收較去年第四季略減。（編輯：林孟汝）1070206

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