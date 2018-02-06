濁水溪變濁怪六輕 王文淵：是選舉快到了

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑企業總裁王文淵今晚表示，濁水溪濁度上升，大家怪六輕，但真正的癥結是「選舉快到了」。台灣該思考，為何選舉一到就抵制工業，台灣如果沒有工業，該如何養活2300萬人。



台化公司今晚舉行暮年晚會，席開77桌，王文淵表示，近期由於東北季風造成的風吹沙，使得濁水溪濁度上升，大家會認為是六輕造成的，但集集攔河堰的問題早就存在，所以根本不是東北季風到了，而是「選舉快到了」。



王文淵指出，台塑的發電廠停機，有縣市政府認為空污PM 2.5降低。事實上以彰化縣為例，2016、2017年的PM 2.5平均數沒有太大變化，環保署的報告早已提及，台灣PM 2.5主要來源，交通佔約37%、境外輸入占27%、工業占25%，餐廳佔7%，大家似乎可以原諒餐廳與汽機車，但卻不能原諒工業，但大家該仔細思考，台灣如果沒有工業，該怎麼養活2300萬人口？



王文淵說，台灣真該思考，為何到了選舉就會這樣，台灣為什麼不學日本與韓國，示威歸示威，但不會抵制工業。



對於目前缺電問題，王文淵認為，核能與水力、火力等發電都是基載電力，而天然氣、太陽能等無法成為基載電力，現在仍有缺電危機，大家應該要務實度過難關。



台化副董事長洪福源也說，冬天用電最少，但1月8日全台用電約2880萬瓩，備載容量率4.4%，快有跳電的危機，2月5日天氣超冷，全國用電2906萬瓩，備載容量率5.08%。這兩個數字顯示能源配比有問題，因為每個地方政府都在限用煤，但一個國家的基載發電必須非常穩定，核電、火力發電(燃氣和燃煤)就是最穩定的基載發電。



洪福源也透露，王文淵日前帶台塑企業主管去大陸舟山群島，看到當地的石化建設，石化業者只要專心建廠，其他很多工作由政府代勞，但反觀台灣的政府沒人幫忙，浙江石化雖然還要建設兩年，屆時產量上來之後，台灣石化業怎麼活下去？



洪福源訂出2018年台化公司的工作目標。第一要做高值化、特殊化的產品，要靠著穩定的品質、良好的服務和交期，讓客戶用了台化的產品不會隨便換供應商，這樣才有力量去拚浙江石化，更何況台灣石化產品到大陸要課6.5%的關稅，要克服這個難關才能生存。



第二是安全生產，不論工作人員和設備都要平安穩定，穩定生產，產能就高，價格就好；洪福源強烈要求每個事業體的負責人把安全生產放在第一位，並且保證說到做到，面對大陸的挑戰才能活下去。（編輯：林孟汝）1070206