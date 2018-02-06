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王雪紅：VR結合醫療 10歲病童笑了

發稿時間：2018/02/06 21:13

最新更新：2018/02/06 21:13

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電董事長王雪紅分享，醫生向長了腦瘤的10歲小女孩示範手術，讓她戴上Vive走入自己的頭腦，在模擬摘除腦瘤時，小女孩露出久違笑容，王雪紅看好VR對教育與醫療的助益。

宏達電今天在台大體育館舉行尾牙，王雪紅開場率先感謝智慧機與Vive團隊，她說2017年充滿挑戰的日子，感謝擁有如此好的團隊，「宏達電必如鷹展翅上揚」。

針對VR（虛擬實境）對社會正面影響的實例，王雪紅今天與員工分享，她有個朋友是腦科主治醫師，替一位長了腦瘤的10歲小女孩動手術，為了向她介紹手術，醫生讓她戴上Vive走入合成影片，小女孩因此走進自己的頭腦，看到自己的腦神經和血管。

在模擬手術中，小女孩自己動手把腦瘤摘掉，因此露出久違的微笑，父母親也在一旁激動地掉淚。醫生說，腦科手術非常危險，卻因為VR讓手術成功機率變得非常大。

王雪紅也舉另一個實例，HTC在推廣Vive時，讓一位30歲左右的腦性麻痺患者戴上Vive，當他透過VR重新來到雪山，回憶起年輕時滑雪的場景，眼淚不停地流，還認為所有行動不便的人都需要Vive，因為「VR不只讓我回想過去，也讓我經歷不能再經歷的事。」王雪紅看好，VR和好的內容可以對下一代教育、醫療帶來的影響。

王雪紅表示，去年與Google達成協議，宏達電團隊讓Google硬體創佳績，也讓宏達電能專注在要做的事情，今年Vive席捲美國消費性電子展(CES)，得到了29個獎，研發團隊只有300至400人，但這2、3年創出佳績，包括在中國大陸市場和全球VR產業民調拿下第一名。

談及未來產業發展，王雪紅認為視野(vision)很重要，虛擬實境VR、擴增實境AR、人工智慧AI、5G就等於Vive Reality，她認為AR與VR必須要有AI，同時HTC有責任要做最好科技和最好內容，對後代與全世界有好的影響。

宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨今天表示，2018年是突破的一年，2015年與當時接任執行長的王雪紅就在討論「智慧機的未來要做什麼？」面對潮流轉變、中國大陸的崛起，資本市場的推波助瀾、創造規模必須燒錢的情況下，講了一連串的事情，才能有今年初和Google的合作協議，宏達電創作了多贏的局面。2018年要開啟新的章節，將是VR、AR、AI結合的Vive Reality。（編輯：張均懋）1070206

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