砸錢應戰 商店街去年每股大虧43元

（中央社記者江明晏台北6日電）境外購物來襲，商店街砸大錢應戰，但去年第4季合併虧損新台幣11.08億元，估算每股虧損達27.6元，全年累計每股虧逾43.25元，創2011年掛牌以來虧損最多紀錄。



新加坡的蝦皮購物進軍台灣以來，大手筆強打免運（費）行銷，震撼台灣電商市場，PChome網路家庭旗下商店街也砸大錢應戰。商店街今天公布去年第4季財報，合併虧損11.08億元，主因增加行銷費用，也是PChome集團近年最大投資。去年第4季估算每股虧損達27.6元，全年累計每股虧逾43.25元。



商店街總經理蘇芸表示，PChome集團去年展現堅定的意志，正面支持商店街回應市場競爭，也讓商店街不到一年的時間，脫胎換骨，成為一個大規模大市值的平台。



PChome說明，旗下個人賣場在短短一年時間內，季交易金額直逼百億元，超商取貨件次高達1000萬次，商品數超過2億件，店家數超過7萬家，這些新紀錄不只讓商店街取得行動電商第一的位子，這些大投資也讓商店街在手機端取得更大的市場。



蘇芸表示，商店街第4季商品交易總額GMV(Gross Merchandise Value)創新高，3個月交易金額直逼100億元，月份超商取貨付款件次高達1000萬次，穩居台灣行動電商第一名，放眼亞洲同性質行動電商，可與日本行動電商新星Mercari相當，且以目前個人賣場的發展規模及成果來看，不論是商業規模或是發展基礎都遠勝於獲利時的商店街。



蘇芸指出，個人賣場已成為PChome集團繼線上購物、商店街、露天拍賣後，全新手機端第4個電商平台，而個人賣場在行動電商平台上的成績，更堅定PChome集團在行動端持續投資的目標及方向。



展望2018年，PChome表示，對於商店街在行銷上的投資，未來將轉為正數，商店街將在手機端投入更多計劃，導入更多金流物流及行銷相關進階服務，增加手機用戶黏著度，同時運用集團在電商的資源與專業，持續發展行動端電商創新服務。（編輯：林孟汝）1070206