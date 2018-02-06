全球股市哀鴻遍野 市值蒸發118兆元

（中央社倫敦6日綜合外電報導）全球股市連續第4個交易日暴跌，市值從8天前創新高的水準蒸發4兆美元（新台幣118兆元）。



路透社報導，道瓊歐洲600指數下跌約2%，讓投資人別無選擇，只好尋求像是黃金和政府債券等傳統避風港。



歐洲交易時間的美股期指走高點亮一道光，但大宗商品仍一片愁雲慘霧，石油和工業金屬價格都走低，今年市場良好的開局迅速轉壞。



荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師表示：「孩子們，遊戲時間正式結束。波動上升痛苦地提醒部分投資人，單邊押注是不存在的。」



部分分析師認為，去年股市迅速攀漲後，出現賣壓是健康修正，但賣壓如雪球般越滾越大，波及亞洲和歐洲，投資人開始繃緊神經。



美股道瓊指數和標普500指數昨天分別大跌4.6%和4.1%，不僅是2011年8月以來最大跌幅，道瓊指數也創下有史以來最大單日跌點，今年以來上漲點數全部回吐。



衡量市場恐慌氣氛的道瓊歐洲波動率指數，漲幅創2001年9月11日美國遭恐攻以來最大。



JCI Capital資產管理部負責人巴索提（Alessandro Balsotti）說：「價格動向顯然由技術因素所驅動，與股市波動的無情覺醒息息相關。毋庸置疑地，我們正處於未知水域。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070206